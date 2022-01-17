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“Memlekete sahip çıkmak için hizmete hazırız”

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HP Genel Başkanı Özersay, “Ülke ve insanımız ekonomi ve sağlık başta olmak üzere birçok sorunla baş başa bırakıldı. Halkın Partisi bu ülkeye sahip çıkmak ve sıkıntıların aşılması için ülke yönetimindeki yerini alacaktır” dedi

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“Memlekete sahip çıkmak için hizmete hazırız”
 
 
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ülkeye sahip çıkmak ve insanların yaşadığı sıkıntıların aşılması için hükümette hizmete hazır olduklarını” söyledi. 
Özersay, ülkenin ve insanların bu zor günlerde birçok sıkıntıyla baş başa bırakıldığını belirterek, “Ülke ve insanımız ekonomi ve sağlık başta olmak üzere birçok sorunla baş başa bırakıldı. Önemli olan, kriz ortamlarında insanı ve memleketi sahipsiz bırakmamaktır. Halkın Partisi dün olduğu gibi seçimden sonra da bu ülkeye sahip çıkmak ve insanımızın yaşadığı sıkıntıların aşılması için seçimden sonra şartlara bağlı olarak ülke yönetimindeki yerini alacaktır” dedi.
HP Genel Başkanı Özersay, milletvekili adayları ve partililer, Mutluyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi ve Tuzla’da broşür dağıttı, vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın Partisi’nin 6 yıllık genç bir parti olduğunu belirten Özersay, “Eksiği yanlışı olmuştur belki ama yolsuzluğu, hukuksuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı, partizanlığı olmamıştır” diye konuştu.
Halkın Partisi olarak “anlının akıyla bir yol yürüdüklerini” ifade eden Özersay, “Bu devleti seven ve bu devlete inanan ve genç insanların katkı koyduğu bir parti olduklarını” söyledi.
Özersay şunları kaydetti:
“Hükümetteyken de iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalıştık. Dediğim gibi, eksiğini ve yanlışını da kabul eden bir ekibiz. Seçimden sonra da, halka hükümette hizmet etmeye devam edecek olan bir siyasi partiyiz.  Sadece kimin ne yaptığına değil, yapmasını önlediği yanlışları da dikkate alarak hükümette olduğu dönemde hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık yapılmasına da müsaade etmediği de dikkate alarak, genç insanların katkı koyup kendi yağlarında kendi ciğerlerini kavurmaya çalıştıklarını da dikkate alarak, bu topraklardan çıkan bir siyasi parti olduğu dikkate alarak önümüzdeki dönemde bu topraklara sahip çıkmak bu zor günleri atlatmak için siyaset yapmaya ülke yönetimine katkı koymaya devam edeceğiz.”


 
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