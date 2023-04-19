“Türkiye’yi değil AKP’yi temsil ediyor”

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Büyükelçi Feyzioğlu konusunda açıklama yayımladı. Çeviköz, AKP iktidarı dönemindeki en büyük sıkıntılardan birinin 'liayakatsız atamalar' olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Bu tür siyasi atamalarla misyon şefliği yapan Büyükelçilerin profesyonellikten uzak şekilde iktidarın sesi olma gayretkeşliği içindeki davranışları Türkiye Cumhuriyeti Devletini değil AKP Hükümetini temsil ettiklerini gösterir mahiyette örnekler oluşturmaktadır. KKTC nezdinde görevlendirilen Büyükelçi de ne yazık ki bu hazin yanılgının kurbanı olmuş ve Devletimizi temsil ettiğini unutarak siyasi propaganda faaliyetinde bulunmuş, partimize yönelik gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanarak hitap ettiği kitleyi yanıltan bir davranış içine girmiştir. Söz konusu faaliyet tarafımızdan esefle karşılanmıştır."

