Özersay: Üretimde dışa bağımlılığı olabildiğince aşağı çekmeliyiz

Özersay, üretimde dışa bağımlılığı olabildiğince aşağı çekmek, hayvancılıkta yem ve benzeri ihtiyaçlarda olabildiğince ürün çeşitliliğini artırmak, verimliliği esas alarak bazı şeyleri gözden geçirmek gerektiğini belirterek, tarımla ilgili konularda üreticiye destek mahiyetindeki her tür karara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti

Halkın Partisi (HP), Genel Başkanı Kudret Özersay, tarımda verimliliğin önemine dikkat çekerek, dışa bağımlılık yerine yerli üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Halkın Partisi, seçim çalışmaları çerçevesinde, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti. Çiftçiler Birliği ile bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek söze başlayan Kudret Özersay, Birliğin eski ve köklü bir kurum olduğunu, ülkede üretim anlamında da ciddi katkı koyan bir kesimi temsil ettiğini ve güçlü bir kurum olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay ziyarette, başka alanlarda olduğu gibi tarımda da verimliliğin esas olması gerektiğini vurguladı.

Özersay, üretimde dışa bağımlılığı olabildiğince aşağı çekmek, hayvancılıkta yem ve benzeri ihtiyaçlarda olabildiğince ürün çeşitliliğini artırmak, verimliliği esas alarak bazı şeyleri gözden geçirmek gerektiğini belirterek, tarımla ilgili konularda üreticiye destek mahiyetindeki her tür karara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

“TARIMDA ORTAYA KOYDUĞUMUZ TAVIR, BUNDAN SONRA YAPACAĞIMIZIN GÜVENCESİDİR”

Özersay, “Önümüzdeki dönemlerde hükümete geldiğimizde belki Tarım Bakanlığı’nı alırız, almasak bile tarımla ilgili konularda üreticiye destek mahiyetindeki her tür karara Bakanlar Kurulu’nda da destek olacağız, Meclis’te de destek olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar muhalefetteyken de ortaya koyduğumuz tavır, bundan sonra yapacağımızın güvencesidir” şeklinde konuştu.

Zaman içerisinde bazı uygulamaların ve devletin geliştirmiş olduğu sistemlerin değişen şartlarda güncellenmesi ve değiştirilmesi gerektiği düşüncesini paylaşan Özersay, muhalefette olmalarına rağmen tarım konusunda olumlu bir tutum sergilemeye çalıştıklarını söyledi. Özersay, “Özellikle Tarım Sigorta Fonu’yla bağlantılı olarak bir destek verip, kuraklık ödemelerinin yapılması için yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü bizde farkındaydık ekim zamanı gelmişti ve buna ihtiyaç vardı. ‘Aman efendim bunu hükümet geçirmiş olacak da hükümete yarar sağlayacak şekilde düşünmedik.’ Biz o noktada o katkıyı koyduk ve bu da yapılabildi” ifadelerini kullandı.

Çiftçiliğin de zorlaştığını, girdi maliyetlerinin ciddi anlamda arttığını ve artmaya devam ettiğini söyleyen Özersay, bunun mazot için de gübre için de bazı başka hususlar için de geçerli olduğunu aktardı.

“ÜRETMEYE ODAKLANILMALI”

Özersay, olabildiğince kendi ürettiğinden faydalanarak, kendi içinde dengeyi kurmaya çalışmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

İthal etmekten ziyade mümkün olduğunca memlekette üretmeye odaklanılması gerektiğini anlatan Özersay, değişen girdi maliyetleriyle de üretim noktasında katkı koyan insanları da ezdirmemek gerektiğini vurguladı.

Özersay, Halkın Partisi olarak çıkış yolunu doğrudan doğruya bu meseleleri bilen paydaşlarla birlikte şekillendirilmesi kanaatinde olduklarını söyledi.

Özersay, “Memlekette genelde olan; tarım bakanlıkları bir takım kararlar alır ve hemen bir tepki gelir. Tepki üzerine bir protesto veya bir eylem gelir ve eylemden sonra konuşulmaya başlanır. Bu tamam değil, bu yaklaşım artık bize göre değişmesi gerekir” dedi.

“SİYASİ İSTİKRARA İHTİYACIMIZ VAR”

Siyasi istikrara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özersay, şöyle konuştu:

“Biz Halkın Partisi olarak 4 yıldır Meclis’teyiz, bunun 3 yılını hükümette geçirdik. Biz de bazı dersler çıkardık, bizim için de iyi bir tecrübe oldu. Onun için eğer ekonomi politikalarının eğer tarım politikalarının daha uzun süreli uygulanmasını istersek, kesintiye uğramadan uzun ömürlü hükümetler olması için bizim de ortaya çaba koymamız gerekir. Bu esasen bizim sorumluluğumuzdur. Ama aynı zamanda bir hükümet kurulduğu zaman ömrünün uzun olması için sizlerin de bir nebze yardımcı olmanız gerekir. Mesela sadece Çiftçiler Birliği değil farklı sivil toplum örgütleri, bazı şeyleri elde etmek için öyle şeyler ortaya koyarlar ki hükümet öyle bir yıpranır ki ömrü daha kısa olur. O dengeyi hiç birimizin kaçırmaması gerekir diye düşünürüm.”