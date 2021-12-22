Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saate toplam 15.388 test yapıldı, 139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi taburcu edildi.



40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 139 kişi ise yerel vakadır.



44 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



22 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.388



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40



Yerel Vaka Sayısı: 139



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 250



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.539.523



Toplam Vaka Sayısı: 33.672



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.239



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2302



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2232



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 133



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2263



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 402

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 352



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5690



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 100697