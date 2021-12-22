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Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

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Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saate toplam 15.388 test yapıldı, 139'u yerel, 179 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi taburcu edildi.

40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 139 kişi ise yerel vakadır. 

44 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 30 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

22 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.388  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40 

Yerel Vaka Sayısı: 139  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 250 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.539.523 

Toplam Vaka Sayısı: 33.672  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 31.239 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2302 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2232   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 133 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2263  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 402  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 352 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5690  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 100697 
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