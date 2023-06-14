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Özersay: “Siyasi partilere bir muafiyet, bir kıyak daha"

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Halkın Partisi Başkanı Özersay: “Siyasi partilere bir muafiyet, bir kıyak daha… Partilerin piyango biletlerine KDV muafiyeti getirdiler”

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Özersay: “Siyasi partilere bir muafiyet, bir kıyak daha"
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin piyasayı ucuzlatmak amacıyla KDV sıfırlaması yaparken araya siyasi partilerin piyango ve balo biletlerini de dahil etmesini ve siyasi partilerin bu harcamalarında Maliye’nin alacağı KDV’yi sıfırlanmasını eleştirdi.
HP lideri Özersay açıklamasında “Siyasi partilere sürekli olarak kıyak geçiliyor. Birisi bize siyasi partilerin düzenleyeceği piyango biletleriyle balo biletlerinin KDV’si sıfırlanınca piyasa nasıl ucuzlayacak çıkıp anlatsın.” ifadelerini kullandı.
Özersay, “Bu şekilde siyasi partilere kıyak geçildiği zaman bunun halkın alım gücüne nasıl olumlu bir etkisi olacağını çıkıp anlatsın. Olacak şey değil ve bu kabul edilebilir değil. Bu gayrimeşru hükümetin fırsatçılık yapması ve piyasadaki pahalılığı fırsat bilerek kendileri için yeni bir muafiyet yaratmasından başka bir şey değildir” dedi.
Kısa bir süre önce Meclis’ten geçirilen yasa ile siyasi partilere geriye dönük olarak denetim ve makbuz muafiyeti getirildiğini ve cezalardan da muafiyet sağlandığını söyleyen Özersay, şöyle devam etti:
“Şimdi siyasi partiler KDV’siz piyango ve balo düzenleyerek satış gelirlerini beyan etmek zorunda olmayacaklar. İstedikleri şekilde kayıtsız gelir elde etme ve harcama imkanı yakalamış olacaklar. Bu kabul edilebilir değildir. Vatandaşa yardımcı olmak ve piyasayı ucuzlatmak maksadıyla yapıldığı söylenen vergi sıfırlamasına siyasi parti piyango biletini katmak ne demektir? Bir süre önce Yüksek Mahkeme ve Sayıştay denetiminden geçemeyeceklerini görünce ve makbuzları eksik çıkınca kendi kendileri için denetim muafiyeti yaratanlar şimdi de KDV konusunda kendi kendileri için bir muafiyet, bir kıyak yaratıyorlar. Kendisi kayıt dışılığın temsilcisi olan bu siyasi partiler bu ülkede kayıt dışılığı mı önleyecek?”
HP Genel Başkanı Özersay, “Böyle bir işgüzarlık ve samimiyetsizlik nerede görüldü bana birisi söylesin. Piyasayı ucuzlatmak iddiasıyla KDV'yi sıfırlarken araya siyasi partiler tarafından düzenlenen piyango ve balo biletlerini de katmışlar. Artık parti piyangolarından ve balolarından Maliye yüzde 16 KDV almayacak! Böylece piyasayı ucuzlatmış olacaklarmış. Beğendiniz mi? Her işleri fiyasko! Her şeyi kendi menfaatlerine çevirmek için her manevrayı yapıyorlar. Bu kabul edilmezdir” iddiasında bulundu.
 
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