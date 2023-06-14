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Polis Okulu öğrencilerine 'iletişim ve beden dili' eğitimi verildi

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Polis Okulu öğrencilerine, “Polis - halk ilişkilerinde iletişim ve beden dili” konulu eğitim verildi

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Polis Okulu öğrencilerine 'iletişim ve beden dili' eğitimi verildi
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Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitim görmekte olan polis aday adaylarına yönelik,   “Polis Vatandaş İlişkilerinde Dil İletişim ve Beden Dilinin Önemi” konulu seminer verildi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort’un konuşmacı olarak yer aldığı seminerde polis adaylarına, polis-halk ilişkilerinde, vatandaşa hitap ederken kullanılan dil ile polisin beden dilinin önemine vurgu yapıldı. Seminer sonrasında, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, Dr. Çağın Zort’a eğitim konusunda Polis Teşkilatına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.
 
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