Özersay: "Pile -Yiğitler yolu konusunda yapılan hatalardan dolayı Kıbrıs Türk tarafının haklılığı anlatılamadı"

HP'den yapılan açıklamaya göre Özersay, BRT’de katıldığı bir programda, “Pile-Yiğitler yolu konusunda haklıyız, evet Birleşmiş Milletler Rumların ara bölgede yaptıklarına göz yumarak, bizimkilereyse engellemeye çalışarak tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Ancak marifet bu haklılığımızı üçüncü taraflara da söyletebilmektir. Oysa görevde bulunanların hataları nedeniyle maalesef haklı olmamıza rağmen bizim haklılığımız değil BM Barış Bücü araçlarına karşı dozerleri kullanmamız konuşulmaktadır” dedi.

Özersay, özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın Kıbrıs Türk tarafının haklılığını üçüncü taraflara anlatamadığını, konuyu Türkiye ile koordine etmekte yetersiz kalarak olayı krize dönüştürdüğünü iddia etti.

Mevcut Dışişleri Bakanı’nın birkaç kez daha krizlere neden olduğunu öne süren Özersay,

Dışişleri Bakanı'nın, 2022’de BM Barış Gücü’nün KKTC ile, BM Barış Gücü’nin görev süresiyle ilgili ayrı bir anlaşma yapması için bir ay süre tanıdığını anımsattı. Özersay, “Bu örneğe baktığınızda bu resti çekmeden önce KKTC, üçüncü taraflar nezdinde bir hazırlık yapmadı” diye konuştu.

Özersay, “BM’nin bizimle ayrı anlaşma yapmasını talep etmekte haklıydık ama gerekli diplomatik çalışmalar yapılmadığı için bir sonuç alınamadı ve devletin güvenilirliği ve genel anlamda Kıbrıs Türk tarafının itibarı zarar gördü” değerlendirmesinde bulundu.

Taksim Sahası’nda da sıkıntı yaşandığını belirten Özersay "Orada da bir haklılığımız var, bir spor kulübümüzün kullandığı bir sahaydı ve kullanmaya devam etmeliydi. Ama istenen haliyle her aklına esenin ara bölgeye girebileceği bir durum yaratılıyordu. Bunun gerçekleşmeyeceği ve kimsenin ara bölgeye girmeyeceği anlatılamadığı için BM geldi oraya bariyer koydu ve kapattı. Biz yine haklıyken haksız duruma düştük. Yine iyi yönetilemeyen bir kriz yaşandı” dedi.

Özersay, Pile-Yiğitler yolu çalışmasının durdurulup durdurulmadığını konusunda açıklama yapılmasını da talep ederek,

Yolun tamamlanması karşılığında Kıbrıs Türk tarafından bir şey talep edilecek bir noktaya gelindiğini kaydeden Özersay, “Mesela Rum basınına bakacak olursanız Güneydeki Kiracıköy’den Piroi denilen yere bizim topraklarımızın içerisinden geçen bir yol yapmak istiyorlar ve Pile-Yiğitler yolu için ya bu talep ettikleri yola dair ya da başka bir konuda bizden taviz isteyecekler” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakerelerin başlaması için Kıbrıs Türk tarafının eşit egemenliğinin tanınması koşulunu öne sürdüğüne de işaret eden Özersay, “Dünyadaki mevcut ortamda ve güç dengeleri dikkate alındığında BMGK’dan böyle bir şeyi istemek akıl kârı mı? Doğru mu? Gerçekçi mi? Bu kararı alabileceklerine inanıyorsanız BM Barış Gücü ile bu şekilde karşı karşıya gelmenizi nasıl izah edersiniz? Bu iki yaklaşımdan birinden biri tamam değil” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in Rum tarafının bazı faaliyetlerine geçmişte göz yumduğunu işaret eden Özersay, buna Pile’de yapılan üniversiteyi örnek gösterdi.

Özersay “Açıkça diyeceksiniz ki 'bu yolu yapacağım ama muhaceret, gümrük kontrolü olacak. Kaçakçılığa, insan kaçakçılığına müsaade etmeyeceğim, esasen Pile’deki vatandaşlarıma özel bir kolaylaştırılmış geçiş imkanı yaratacağım'. Oranın bir ‘sorma gir hanı’ olmayacağının güvencesini vermeniz gerekir. Biliyorsunuz son dönemde insan kaçakçılığı yapıldığı yönünde çeşitli suçlamalar var. Tedbir alacağınızı anlatmazsanız Rum tarafının yaptığı diplomasi etkili olur ve yolun yapımı zorlaşır” dedi.