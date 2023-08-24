banner913
banner932
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
57 0
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
16 0
 
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
17 0
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
16 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
16 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
40 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
19 0
banner964

Özbek, Ercan Havalimanı’nda taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı

banner476

banner825
Özbek, Ercan Havalimanı’nda taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı
banner971
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek eşi, Genel Sekreter Eray Yazgan ve Galatasaray Sportif İş Ortaklıkları Direktörü Fehmi Naci Cansun ile birlikte KKTC’ye geldi.
Başkan Özbek’i Ercan Havalimanı’nda KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Emre Üstel ile taraftarlar karşıladı.

Çiçeklerle karşılanan Başkan Dursun Aydın Özbek VIP çıkışında taraftarların sevgi gösterileri ile karşılaştı ve anı fotoğrafı çektirdi.
Başkan Özbek, KKTC’ye Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi’nin TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile imzalanacak Basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan işbirliği için geldiği ifade edildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.