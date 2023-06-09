Özersay: “Fon ve KDV sıfırlaması yürürlüğe konmalı”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, dövizin hızlı artışıyla ve alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özersay, derhal somut adımlar atılarak dar gelirli vatandaşlarla özel sektör çalışanlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Kudret Özersay, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Dövizin Türkiye’deki seçim öncesi baskılandığını, şimdi ise gerçek rakamlara yani gerçeklik zeminine dönmeye başladığını ve Türk lirasının “kontrollü devalüasyonunun” yaşandığını kaydeden Özersay, Türk lirasının değer kaybının yaratacağı alım gücü erimesi ve fakirleşme karşısında atılması gereken acil adımlar hakkında somut önerilerde bulundu.

Dövizin hızlı yükselişinin zararlarının dışında faydasının da olduğunu, bunun üzerinde de çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Özersay “Bu dönemlerde olumsuzluklar olduğu gibi olumlu şeyler de vardır. Sınır ticaretinde bir artışın olması çok mümkündür. Yani Kıbrıslı Rumların gelip alışveriş yapmasını olumsuz göstermeyi biz Halkın Partisi olarak çok yanlış buluyoruz. Bu maliyenin daha fazla gelir sağlamasına sebep olacak bir ekonomik aktivitedir. Yani Rumlar alabilecek, Kıbrıslı Türkler alamayacak gibi söylemin tersine Rumların gelişini kolaylaştırmak lazım. Çünkü maliyenin bu ticaretten elde edeceği büyük gelirler var. Bunu fırsata çevirerek hem özel hem kamu çalışanlarının eriyen alım gücüne devletin dokunuş yapması gerekiyor” dedi.

Fon ve KDV sıfırlaması uygulamasının geç kalınmış olsa da yürürlüğe konulması gerektiğini ifade eden Özersay, önerilerini sıraladı.

Kamuda hayat pahalılığının aylık veya 3 aylık olarak düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Özersay, “İthalatta gümrük gelirleri döviz üzerinden hesaplandığı için Maliyenin gelirleri artacak, bu gelir artışını gerek özel sektörde asgari ücrettin artışında gerekse kamuda hayat pahalılığı için kullanmak gerek” dedi.

Özersay, özel sektörde ise işverene destek verilip asgari ücretin daha gerçekçi bir düzeye çekilmesini; temel ihtiyaç ürünleri, temizlik ve çocuk bezi gibi ürünlerde KDV ve fonların bir süreliğine sıfırlanmasını; reel gelir üzerinden vergi alınmasını ve verilere dayalı kapsamlı bir konut edindirme paketi hazırlanıp hayata geçirilmesini önerdi.

