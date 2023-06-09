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Evkaf Bahçesi, Down Sendromlu çocukların gülüşüyle renklendi

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Evkaf Bahçesi, Down Sendromlu çocukların gülüşüyle renklendi
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Engelliler Spor Federasyonu ve Uluslararası Down Federasyonu iş birliğinde ülkemizde misafir edilen Uluslararası Down Sendromlu çocuklar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf) misafiri oldu.
Engelli bireylerimizin topluma kazandırılabilmesi noktasında çeşitli faaliyetlere destek verip birçok öğrencinin özel eğitim masrafını da karşılayan Evkaf, sürdürülen projelere de destek vermeye devam ediyor.

 Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. İbrahim Benter, down sendromun hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu ve bu nedenle toplumun doğru bilinçlendirilmesi gerektiğinin mesajını verdi.
Benter, engelli vatandaşlarımız ile ilgili yapılacak olan her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek gerçekleştirilen ziyaretten dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.
 
 
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