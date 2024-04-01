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Özersay'dan Ataoğlu'na çağrı

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HP Başkanı Özersay, Bakan Ataoğlu’nun kendisine bağlı olan ve sahte diploma soruşturması kapsamında olan mukayyidi hala kamu görevinden uzaklaştırmayarak yasanın gereğini yapmadığını vurguladı

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Özersay'dan Ataoğlu'na çağrı
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma aldıkları gerekçesiyle hakkında polis soruşturması açılan ve mahkeme önüne çıkarılan üst düzey kamu görevlilerinin kamu görevinden geçici olarak uzaklaştırılmaları gereğini kaydetti.
Yazılı açıklamasında Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kendisine bağlı olan ve sahte diploma soruşturması kapsamında olan mukayyidi hala kamu görevinden uzaklaştırmayarak yasanın gereğini yapmadığını savundu.
Kamu Hizmeti Komisyonuna (KHK) yaptıkları başvuruya yanıt aldıklarını ve bu adımın atılması gereğini Komisyonun da teyit ettiğini ifade eden Özersay, Ataoğlu’na yasanın gereğini yapma ve mahkeme kararı verilinceye kadar söz konusu mukayyidi kamu görevinden uzaklaştırması  çağrısında bulundu.
Özersay, “ Bunu siz yapacak cesarete sahip değilseniz Kamu Hizmeti Komisyonuna bir yazı yazın, yasaya göre bunu Komisyon da yapabilir” dedi.
Özersay, Kamu Görevlileri Yasası’na göre mahkeme nihai kararını verinceye kadar kamu görevlerinde kalmalarının yaratacağı sıkıntıların da dikkate alınması gereğinden bahsedildiğini kaydetti.
Özersay, “Bu yaklaşımımızın doğru olduğunu, bu doğrultuda adım atan İçişleri Bakanlığı da doğrulamıştır, o halde Turizm Bakanı Ataoğlu neyi bekliyor?” diye sordu.
 
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