"Acı uzlaşı taksim çözümüne dönüşüyor”

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas "Kıbrıs’ın tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olması gerek. İki devlet değil tek devlet.” dedi

Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komite Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas “acı uzlaşı, Türkiye’nin kentsel sınıfının ve Kıbrıs Türk ‘devletinin’ ezeli ana tutumu olan iki bölgeli iki toplumlu federasyona dönüştü ve doğal görülmeye başlandı, ‘ilke tezi’ oldu, özde taksim çözümüne, iki oluşturucu devlete dönüşüyor. Bu yüzden reddettik.” dedi.

Fileleftheros’a verdiği söyleşide KKE’nin “kabul edilemez, taksimci ve sürdürülebilir olmayan” diye nitelediği Annan planını da reddettiğini hatırlatan Kutsumbas 11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklamasının müzakere zemini olmasını da “kendi sınırları, anayasası, hükümeti, parlamentosu, marşı, eğitimde sağlıkta kültürde ayrı politikaları olan iki oluşturucu devlet ifadesi içerdiği için" kabul etmediklerini söyledi.

Kutsumbas Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Harekatı ile ilgili son açıklamalarını “kabul edilemez ve kışkırtıcı” bulduğunu belirtti. Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu havanın Yunan hükümetini öne çıkarırken diğer siyasi güçlerin sesini kısarak Türkiye’nin “kabul edilemez” diye nitelediği talepleri ve KKTC’nin siyasi açıdan yükselmesi lehine işlediği iddiasında bulundu.

Kutsumbas KKE’nin Türk askerinin ve diğer yabancı askerlerin Kıbrıs’tan çekilmesini, İngiliz üslerinin kapatılmasını istediğini belirterek “Kıbrıs’ın tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olması gerek. İki devlet değil tek devlet.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerine olduğu gibi Yunanistan’daki ABD üslerine de karşı olduklarını belirten Kutsumbas “yabancı askeri üslerin Atlantik planlarında rolü vardır.” dedi, özetle şunları söyledi:

“Yabancı üsler gösterilmeye çalışıldığı gibi halkların güvenliği için değildir. Halkların kanını dökme aracıdırlar. Kıbrıs’taki üslerin bugün İsrail’in Filistin halkını katletmesinde, NATO güçlerinin Suriye, Lübnan, Yemen, genel olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kızıldeniz’e yönelik savaş planlarında kullanıldığı büyük bir sır değildir.”

