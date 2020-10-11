"Oy oranım siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir"

Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, az önce yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Özersay, aldıkları oy oranının beklentilerinin çok altında olduğunu belirterek, siyasi hayatını da gözden geçirecek bir düzeyde olduğunu kaydetti.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir...

Belli ki kutuplaştırma ve gerginlik siyaseti başarılı olmuştur. Demek ki Halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun. Bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanımda duran tüm yol arkadaşlarıma, destekleyen herkese yürekten teşekkür ederim.

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir değerlendirme yapıp bundan sonrasına dair düşüncemi ve kararımı kamuoyu ile paylaşacağım.



