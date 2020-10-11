682 sandığa göre sonuçlar

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. YSK, 738 sandıktan 682’sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.

682 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 53,07 oldu.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.41 - 33270

Tufan Erhürman: %21.59 - 22165

Erhan Arıklı: %5.35 - 5493

Fuat Çiner: %0.30 - 309

Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 264

Ahmet Boran: %0.07 - 72

Mustafa Ulaş: %0.06 - 64

Alpan Uz: %0.13 - 138

Kudret Özersay: %5.72 - 5868

Mustafa Akıncı: %29.81 - 30609

Serdar Denktaş: %4.27 - 4386