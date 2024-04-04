"AB, iki devletli çözümü kabul etmez"

Rum lider Hristodulidis ve Rum Meclis Başkanı Dimitriu ile görüşen Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola “AB’nin Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü kabul etmesi söz konusu değil.” dedi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in önceki gün Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Avrupa Birliği Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ile görüştü.Güney'de yayımlanan Fileleftheros “Kıbrıs Sorunu ve Nisan’daki Avrupa Konseyindeki Gelişmeler Öncesinde Lefkoşa-Atina Koordinasyonu” başlıklı haberinde, Yerapetridis’in görüşmelerinden sonra basın açıklaması yapılmadığını yazdı.Habere göre, Yerapetridis’in Güney Kıbrıs’ta olması, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesinden ve Nisan ayındaki Avrupa Konseyi sonrasında beklenen gelişmeler arifesinde Rum ve Yunan tarafının koordine olması hedefini taşıyor. Görüşme gündemine Kıbrıs sorunu ve Türkiye-Avrupa ilişkileri haricinde sığınmacılar konusu da eklendi.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüşerek, hükümetinin, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatmak için harcadığı çabalar ve kısa süre önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.Hristodulidis görüşme sonrasına yaptığı açıklamada, iki hafta içerisinde bir Avrupa Konseyi (zirve) toplantısı daha yapılacağını, zirvede Türkiye-Avrupa ilişkileri ele alınacağını hatırlattı. Rum lider, Türkiye’nin, “Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerin önemli bileşenleri” olduğunu öne sürdüğü Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeniden başlaması da dahil, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin bütün yönlerine yapıcı şekilde katılım sağlaması halinde, bu konuda adım adım yaklaşımıyla ilerleme sağlanmasına hazır olduklarını” öne sürdü.Roberta Metsola ise Avrupa Parlamentosu’nun BM himayesindeki çabalarda ilerleme sağlanmasına destek verdiğini belirterek, Hristodulidis’in bu konuya kişisel bağlılığını takdir ettiğini belirtti. Rum Meclis Başkanı, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ile de görüşen Metsola “AB’nin Kıbrıs’ta iki devlet çözümünü kabul etmesi söz konusu değil.” dedi.Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ortak hedef ve isteğinin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması olduğunu söylediğini yazdı.Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile yaptığı görüşmenin, BM Genel Sekreterinin çabaları çerçevesinde belirli hareket ve adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunma hedefini taşıdığına işaret etti.Öte yandan Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile görüştüğü bildirildi.Haravgi gazetesi, Metsola’nın görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs sorununda “B planı” olmadığını ve tek çözüm şeklinin, Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki çözüm olduğunu söylediğini yazdı.Habere göre Metsola, Kıbrıs sorununun yalnızca Kıbrıs’ın değil, Avrupa’nın da sorunu olduğunu ve Avrupa’nın asla, Kıbrıs yeniden birleşmeden tamamlanmış olmayacağını kaydetti.Dimitriu ise, uluslararası toplumdan ve AB’deki ortaklarından bir kez daha kendilerine yapıcı şekilde yardımcı olmalarını ve Türkiye’ye, müzakerelerin üzerinde uzlaşılmış şekliyle yeniden başlaması için ortak zemin bulunmasına yönelik baskı yapmalarını istediklerini söyledi.Habere göre Dimitriu, BM Genel Sekreteri’nin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in yaptığı temasların ardından şu an, müzakerelerin yeniden başlaması için en uygun an olduğuna işaret etti.