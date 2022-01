Nasıl oy kullanılacak?

Seçmenler, “mühür”, “mühür ve tercih”, ya da “karma oy” kullanabilecek





Seçmenlerin 23 Ocak’ta nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebileceğini anımsatan YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenlerin kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden nerede oy kullanacağını öğrenebileceğini belirtti.

Nasıl oy kullanılacağıyla ilgili kamu spotlarının iki üniversite tarafından hazırlandığını da belirten YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, “mühür”, “mühür ve tercih”, “karma oy” dan oluşan oy verme şekillerini şöyle anlattı:

MÜHÜR

“Seçmenler destelemek istedikleri partinin ambleminin altındaki karenin içine bir defa ‘evet’ mührü basacak. Her mühürle o partinin 50 milletvekili adayına 1 oy gidecek.

Mührün önce emici kağıda basılması; mürekkebin oy pusulasına bulaşmasına engel olur. Seçmenler buna dikkat etmeli. Mührün bulaştığı pusulalar bulaşın işaret olarak kabul görmesi halinde geçersiz sayılacak.

MÜHÜR VE TERCİH

Mühür ve tercih kullanacak seçmenler mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabilecek.

Her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu yok ancak tercih yapılacak ilçedeki adayların yarısı kadar tercih yapma şartı var.

Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 5, Lefke’de 2 aday bulunuyor.

Lefkoşa’da 8; Gazimağusa’da 6; Girne’de 5; Güzelyurt’ta 1; İskele’de 2; Lefke’de 1 tercih yapma hakkı var.

Söz konusu sayılardan daha az veya daha çok tercih yapılması halinde tercihler geçersiz sayılır. Herhangi bir ilçede hatalı tercih yapılırsa sadece o ilçedeki tercihler geçersiz olur. Her ilçede tercihler hatalı yapılsa bile mühür geçerli sayılır.

Tercih, oy olmadığı için sadece adayların parti içi sıralamasını etkiler, partilerin aldığı oy miktarına veya kaç milletvekili çıkaracağına etki etmez.

KARMA

Karmada mühür kullanılmaz. Kalemle oy pusulasındaki adaylar arasında seçim yapılır. Kural, en az 23 en fazla 50 adaya oy vermektir. Oyların en az iki parti veya bir parti ve bir bağımsız arasında paylaştırılması gerekir.

Her ilçede oy kullanma zorunluluğu yoktur ancak oy kullanılacak ilçede oylar karışık kullanılmalı ve en az aday sayısının yarısı kadar adaya oy verilmeli veya en fazla o ilçedeki aday sayısı kadar adaya karışık şekilde oy kullanılmalı.

Lefkoşa en az 8 en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6 en fazla 13; Girne’de en az 5 en çok 11;Güzleyurt’ta en az 1 en çok 3;İskele’de en 2 en fazla 5; Lefke’de en az 1 en çok 2 adaya oy verilebilir.

Bir ilçede bu sayılarda belirtilen en az aday sayısından az veya en fazla aday sayısından fazla adaya oy verilirse o ilçenin karma oyları geçersiz kabul edilir.

Eğer oy kullanılan tüm ilçelerdeki geçerli karma oy sayısı 23’ün altına düşerse tüm karma oy pusulası geçersiz addedilir. Eğer hatalı karma oyların haricindeki geçerli karma oyların toplamı 23’ün üzerinde ve 50 veya 50’den az ise oy pusulası geçerlidir.

Hata payını en aza indirmek için karma oy kullanımında minimum olarak belirtilen 23’ün üzerinde adaya oy kullanılması gerek.