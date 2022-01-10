“Tek başına iktidarla ekonomik kalkınma başlayacak”

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu, UBP’nin tek başına iktidara gelme hedefinin gerçekleşmesi halinde, KKTC’nin ekonomik anlamda kalkınmasının başlayacağını belirtti



UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “KKTC’yi doğru planlamayla ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan usanmadan çalışma sözü veriyorum” dedi.

Sucuoğlu seçim gezilerine başkent Lefkoşa ile devam etti.

Başbakan, “Vatandaşımızdan, UBP'ye, bizlere 5 yıllık bir süre için imkan tanımasını istiyoruz. Ülkeyi, doğru bir planlama ile sağlıklı bir şekilde ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum” dedi.

Sucuoğlu, parti tabanına, örgütlere, vatandaşları UBP'ye mühür vurması yönünde daha çok ikna etme çağrısı yaptı.

Öte yandan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Lefkoşa Bölgesi ziyaretleri kapsamında, Düzova Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Başbakan, KKTC'nin 5 yıllık istikrarlı bir hükümet ile ekonomik gelişmesi için UBP'ye şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Burada da mührün UBP için önemini vurgulayan Sucuoğlu, karma oy ile siyasi istikrarın yakalanamayacağını ifade etti.

Sucuoğlu, UBP’nin tek başına iktidara gelme hedefinin gerçekleşmesi halinde, KKTC’nin ekonomik anlamda kalkınmasının başlayacağını belirtti.

Başbakan, yabancı yatırımcıların ülkeye yapacakları yatırımlarda bürokratik engellere takılmaması gerektiğine de dikkat çekerek, yerli üreticinin de her koşulda desteklenmesi için çalışacaklarını söyledi.

Başbakan, ülkenin hem pandemi hem de ekonomik sıkıntılarla uğraşırken bazı partilerin genel başkanlarının “folklor” oynadığını söyledi.

Tünelin sonunda pırıl pırıl parlayan bir güneşin olduğunu da dile getiren Başbakan, UBP ye sürekli yeni katılımların olduğunu söyledi.

Başbakan, “Tek başına iktidara gelmek zorundayız” diyerek, oyların harcanmaması için mühürden kaçılmaması gerektiğini belirtti.

Muhalefetin gezdiği yerlerde 2 ayda bir hayat pahalılığı belirleyeceğini dediğini hatırlatan Başbakan, “Soruyorum bunu hangi para ile yapacaklar. Altı boş vaatlere inanmayın” dedi.



