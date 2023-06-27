Müzakereler için tanınma şartı

Cumhurbaşkanı Tatar, dün görüştüğü BM diplomatı Stewart’a, müzakerelerin başlamasının “KKTC’nin tanınması anlamına gelecek bir takım şartlar” olduğunu ifade ettiği KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini söylediğini kaydetti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Görüşmede Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ne yapacağı sunum öncesinde adadaki mevcut durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16:00’da başlayan ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında Stewart ve Tatar basına ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart Türkçe olarak “Kurban bayramınız kutlu olsun” diyerek, kutlayanların bayramı mutlu geçirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Stewart, Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs’la ilgili yapacağı sunum öncesinde son gelişmelerle ilgili Tatar’a bilgi verdiğini, adadaki durumu nasıl gördüğünü aktardığını söyledi.

Politik süreci ileriye taşımak ve adada siyasi bir çözüme ulaşmak için bir yol bulunması konusunda ilgili tüm tarafların çabalarını artırmaları gerektiğini kaydeden ve bunu Tatar’a da söylediğini ifade eden Stewart, “Her zamanki gibi güzel bir fikir alış verişinde bulunduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Stewart’ın New York ziyareti ve Güvenli Konseyi üyelerine yapacağı sunumdan önce kendileriyle görüşmek istediğini söyledi ve adadaki son durumla ilgili bir durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

Tatar, resmi müzakerelerin başlamasının “KKTC’nin tanınması anlamına gelecek bir takım şartlar” olduğunu ifade ettiği KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini de Stewart’a söylediğini kaydetti.

“Gelinen noktada KKTC’nin egemenliği ve tanınması meselesinde önemli açılımlarının olmakta olduğunu kendisine söylediğini” ifade eden Tatar, iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğinin teyidiyle ancak müzakerelerin başlayabileceğini ve ortak bir zemin bulunabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı’nın BM Genel Sekreteriyle yaptığı telefon görüşmesinin eşitlik ilkesinin bir gereği olarak Kıbrıslı Türk Lider olarak kendisiyle de yapılması gerektiğini Stewart’a aktardığını anlatan Tatar, Stewart’ın birkaç gün içerisinde BM Genel Sekreteri’nin kendisiyle de bir telefon görüşmesi yapacağını söylediğini açıkladı.

Metehan Sınır Kapısı’nın yükünü azaltmak ve Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden gerçekleştirilen ticarete katkı sağlaması açısından Haspolat Sınır Kapısı’nın açılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Temsilcisi Ergün Olgun’un Rum Yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği bu konuyu da Stewart’la konuştuklarını söyledi.

