Rum ordusundan bir tatbikat daha

Rum Ordusu, Hava Komutanlığı desteğiyle tatbikat icra etti

Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) 1’inci Mekanize Piyade Tugayı’nın Hava Komutanlığı desteğiyle “Daidalos 2023" kod isimli fiili tatbikat icra edildiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre tatbikatta, tugayın sorumluluk alanında personelin helikopterden malzeme ve tedarik atılması ile atılan malzemelerin alınarak desteklenecek birliklere ulaştırılmasını içeren "atış bölgesi ikmal ulaştırma organizasyonunu içselleştirmesi" hedeflendi.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanlığı’nın Mistral hava savunma füzesi ile ilgili açıklaması, Rum basınında yer aldı.

Haberlerde, Güney Kıbrıs’ın, Mistral hava savunma füzesi almak için ortak sipariş verilmesine yönelik ön anlaşma imzalayan 5 Avrupa ülkesinden biri olduğu anımsatıldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Fransa Savunma Bakanlığı'nın bir açıklama yaparak ön anlaşmayla ilgili detayları açıkladığını yazdı.

Habere göre Fransa Savunma Bakanlığı açıklamasında, ön anlaşmaya dahil olan ülkelere (Güney Kıbrıs, Fransa, Macaristan, Estonya ve Belçika) yönelik füze tedarikinin ve üretiminin “MBDA” isimli ulusal şirket tarafından yapılacağını belirtti.

MBDA’nın 2001 yılında füze sistemleri şirketleri “Matra” (Fransa), BAe Dynamics (İngiltere) ve “Alenia” (İtalya) şirketlerinin birleşmesinden oluştuğunu yazan gazete, ihalenin ise DGA tarafından (Direction generale de l’armement) üstlenileceğini belirtti.

Fransa Savunma Bakanlığı bu arzın, özellikle Fransa’nın, ikinci olarak ise Belçika, Güney Kıbrıs, Estonya ve Macaristan’ın gereksinimleri karşılayacağını ifade etti.

