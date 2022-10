Mustafa Zurnacılar yine bağımsız aday

Yeniboğaziçi Belediyesi mevcut belediye başkanı Mustafa Zurnacılar 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Yeniboğaziçi Belediyesi başkanlığına yine bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Dört yıllık görev süresince birçok olumsuzluklar yaşamalarına rağmen Yeniboğaziçi Belediyesi daha ileriye taşıdığını ifade ettiği basın açıklamasıyla adaylığını duyuran Zurnacılar, belde halkından yeniden destek istedi.

Mustafa Zurnacılar'ın basın açıklaması şöyle:

Değerli belde halkım 2018 yılında bağımsız belediye başkanı adayı olarak katıldığım yerel seçimlerde bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek ile Yeniboğaziçi Belediye Başkanı oldum.

2018 yılının Aralık ayından bu güne Gazimağusa – Yeniboğaziçi - İskele İmar Planı’nı en iyi şekilde çalışarak belediye meclisimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve teknik ekibimizle halkımızın haklarını koruyarak beldemizi her alanda planlamaya çalıştık.

Bu konuda 1 yıl sürmesi gereken emirname maalesef 4 yıldır devam etmektedir. 2020 yılı başlarında ortaya çıkan, bütün dünyada sağlık ve ekonomi anlamında sıkıntılar yaratan Covid-19 salgını ülkemizde ilk kez Yeniboğaziçi Beldesi'nde görülmesine rağmen pandemi sürecini belediyemiz çatısı altında kurduğumuz sağlık birimimiz, zabıta ekiplerimizle ve ilgili paydaşlarla en iyi şekilde yönetmeye ve halkımızın sağlığını korumaya çalıştık. Covid-19 hala daha devam etmektedir.

Değerli halkımız, yaklaşık 4 buçuk yılda imar planı (emirname), Covid-19, pandemi dönemi, ekonomik sorunlar, eğitim ve sağlık alanında yaşanan sıkıntılar, hayat pahalılıkları, enflasyon, döviz krizleri vs. birçok olumsuz durumu birlikte mücadele ederek aşmaya çalıştık.

Covid-19 nedeni ile uzun süre çalışamayan ve geliri olmayan yüzlerce vatandaşımıza hayırsever insanlarımız, iş insanlarımız, sanatçılarımız ve muhtarlarımızla birlikte destek olmaya çalıştık. Yıllar içerisinde kamuya ait elden çıkan birçok araziyi başta Salamis Kamp Alanı olmak üzere tekrar halkımıza sizlerle birlikte verdiğimiz mücadelelerle geri kazandırdık.

Başta eğitim olmak üzere birçok alanda altyapı ve üstyapı projeleri gerçekleştirerek çalışmaya ve proje üretmeye devam ediyoruz.

Beldemizde yerel gelirlerden mali payımız nüfusa göre belirlendiğinden 11 yıl önceki nüfus sayısına göre yerel gelirlerden pay alıyoruz. Ancak beldemizde yatırım ve aşırı nüfus artışı nedeniyle yaklaşık 20 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz.

İdari ve mali açıdan belediyemizi disiplin altına alarak geçmiş dönemden gelen belediye borçlarının büyük bir bölümünü ödeyip kapattık.

Zor şartlarda bir önceki dönemden yarım kalan ve davalık olan 3 projeyi kendi öz kaynaklarımızla tamamladık. Bunlara ek 20’den fazla altyapı ve üstyapı projesi tamamladık.

Halkımıza daha iyi ve daha çağdaş hizmet verebilmek için 15 yeni iş aracı aldık.

Yıllar içerisinde kaybedilen tüm kamu arazilerinin %80’nini sizlerle birlikte verdiğimiz mücadelelerle halkımıza geri kazandırdık.

Memurlarımızın geçmişten gelen intibaklarla ilgili barem içi sorunlarını çözdük işçilerimizin kurumsal bir yapıda çalışmaları konusunda hizmet içi eğitimler vererek yıllarına ve kalifiyeliklerine göre tamamına kadro ve maaş düzenlemesi yaptık.

Tüm personellerimizin özlük haklarını birçok alanda neredeyse %100 artırdık.

Cittaslow’un başkenti olan ve ülkemizin uluslararası kapısı ve temsiliyeti sayılan Yeniboğaziçi Belediyesi’ni geçmiş dönemde ağın iptali için askıya alan İtaya’dan yaptığımız olumlu görüşmeler ve çalışmalar sonucunda geri alarak ağı güçlendirdik. Ve ülkemizi en iyi şekilde bu alanda temsil ettik ve temsil etmeye devam ediyoruz.

Cittaslow'a bağlı 5 belediyemiz ile birlikte yurtiçi ve yurtdışında kurduğumuz üretici pazarlarıyla hem üreticilerimizi destekledik hem de 80 çeşit ülkemize özgü içecek, gıda çeşitlerini ve sanatımızı tanıtmaya çalıştık.

Değerli belde halkım zor bir 4 buçuk yıl geçirdik. Ancak çalışmaktan asla vazgeçmedik. Tüm olumsuz şartlara rağmen kendi imkanlarımızı kendimiz yarattık ve beldemize en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık.

Bu zor dönemde gelirlerimizi artırmak için yatırım yaptığımız belediye tesislerimizde başta belediye halk plajı olmak üzere 35 belde insanımıza iş olanağı sağladık. Ayrıca 4 yılda onlarca lise ve üniversite öğrencisi belediye halk plajında çalışarak okul harçlarına katkı sağladı.

Değeli belde halkım tüm müdahalelere, engellemelere ve kasıtlı çıkarılan yangınlara rağmen halkımızın yararına olacak her adımı tereddütsüz attık.

Ülkemizde gerçekleştirilen Belediyeler Reformu'nda kapatılması ön görülen belediyemizi; belediyemiz, çalışanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, esnafımız ve halkımız ile birlikte büyük mücadeleler vererek kapattırmadık.

Yeniboğaziçi ülkemizin en değerli beldelerindendir. Sürekli yatırım alan, sanayicilik, tarımsal anlamda üretim yapan, hayvancılık, turizm, tarihi, doğası ve denizleri, uluslararası Cittaslow ünvanı ve bu konuda ülkemizin başkenti.

Değerli belde halkım, Yeniboğaziçi beldesi bizim için herşeydir. Halka hizmet etmek, halkı sevmek ve beldesini sevmekten geçer. 4 yıldan fazla süredir büyük bir sevgi ve özveriyle yaptığım Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı görevine 2022 yılı Aralık ayında yapılacak olan yerel seçimlerde Yeniboğaziçi Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak adaylığımı açıklıyorum. Bu duygularla hepinizin desteğini bekler, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Yeniboğaziçi Bağımsız

Belediye Başkanı Adayı

Mustafa ZURNACILAR