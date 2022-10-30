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Saatlerinizi bir saat geri aldınız mı?

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Saatlerinizi bir saat geri aldınız mı?
KKTC’de yaz saati uygulaması sona erdi. Saatler, sabaha karşı saat 04.00’te bir saat geri alınarak, 03.00’e getirildi.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2022 Yaz Saati Emirnamesi uyarınca saatler, bugün sabah saat 04.00’te bir saat geri alındı.
 
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