Parkede yoğun hafta

Basketbol Ligler Direktörlüğü geçtiğimiz haftayı üç maçla geçirirken bu hafta 5 ligde 13 maç oynatacak

Basketbolda yarından itibaren yeniden maçlar oynanmaya devam edilecek.

Ligler Direktörlüğü geçtiğimiz haftayı üç maçla geçirirken bu hafta 5 ligde 13 maç oynatacak.

YARIN TEK MAÇ

Extend Kadınlar Ligi’nin 4.haftası yarın Levent -Akdeniz Spor Birliği ile tamamlanacak. Maç Levent Kolej Dpor Salonu’nda saat 19.00’sa oynanacak. Ligde 5. hafta ise 4 Haziran Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi-Levent arasında yapılacak. 8 Haziran Cumartesi ise Şeven - Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak.

ERKEKLERDE 8.HAFTA

Extend Erkekler Ligi 8. hafta 5 Haziran Çarşamba ikinci Savoy Marmara ile lider Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak. 7 Haziran Cuma akşamı ise üçüncü Çetinkaya, dördüncü Soyer Aksu karşılaşacak. Haftayı Baf Ülkü Yurdu boş geçecek.

U 20’DE TEK MAÇ

Lider Yakın Doğu Üniversitesi ile Adaspor 8 Haziran cumartesi NEU RA 25 Dpor Salonu’nda karşılaşacaklar. U 16 ve U 14’te üç’er maç Bu arada Damdelen Petrol U 16 Erkek Ligi ile Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde de üçer maç oynanacak.

