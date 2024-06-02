Parkede yoğun hafta

Basketbolda yarından itibaren yeniden maçlar oynanmaya devam edilecek.
Ligler Direktörlüğü geçtiğimiz haftayı üç maçla geçirirken bu hafta 5 ligde 13 maç oynatacak.
YARIN TEK MAÇ
Extend Kadınlar Ligi’nin 4.haftası yarın Levent -Akdeniz Spor Birliği ile tamamlanacak. Maç Levent Kolej Dpor Salonu’nda saat 19.00’sa oynanacak. Ligde 5. hafta ise 4 Haziran Salı günü Doğu Akdeniz Üniversitesi-Levent arasında yapılacak. 8 Haziran Cumartesi ise Şeven - Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak.
ERKEKLERDE 8.HAFTA
Extend Erkekler Ligi 8. hafta 5 Haziran Çarşamba ikinci Savoy Marmara ile lider Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaşacak. 7 Haziran Cuma akşamı ise üçüncü Çetinkaya, dördüncü Soyer Aksu karşılaşacak. Haftayı Baf Ülkü Yurdu boş geçecek.
U 20’DE TEK MAÇ
Lider Yakın Doğu Üniversitesi ile Adaspor 8 Haziran cumartesi NEU RA 25 Dpor Salonu’nda karşılaşacaklar. U 16 ve U 14’te üç’er maç Bu arada Damdelen Petrol U 16 Erkek Ligi ile Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde de üçer maç oynanacak.
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