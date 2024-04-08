Milletin Partisi, YDP ile birleşmeyi onayladı

YDP ve Milletin Partisi'nin birleşmesi konusunun gündeme gelmesi ardından, Milletin Partisi Yetkili Kurulu iki partinin birleşmesini onaylandı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Milletin Partisi’nin birleşmesi konusunun gündeme gelmesi ardından, Milletin Partisi yetkili kurulu önceki gün Genel Başkanı Bertan Zaroğlu önderliğinde toplandı. Milletin Partisi yetkili kurulu iki partinin birleşmesini onaylandı.Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Başkan Yardımcıları Turan Büyükyılmaz, Erşah Sabit Yılmaz, Mehmet Tunçtürk, Lefkoşa ilçe başkanı Ali Birsen ve parti üst düzey yetkililerinden oluşan kalabalık bir heyet, 3 Nisan 2024 tarihinde Milletin Partisi’ni ziyaret etmişti.Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından iki partinin başkanı basına açıklama yapmıştı. Görüşme olumlu bir havada geçmiş birleşme konusunu yetkili kurullara götürüp, değerlendirme kararı alınmıştı.YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yetkili kurullarda olumlu bir karar çıkması durumunda ise bir tüzük kurultayı yapma ihtiyacının doğacağını dile getirmişti. Söz konusu birleşmenin Yeniden Doğuş Partisi’nin kurultay süreciyle herhangi bir alakasının olmadığının altını çizen Arıklı, Milletin Partisi ile birleşme durumunda kurultayda herhangi bir şekilde oy kullanmayacaklarını vurgulamıştı.