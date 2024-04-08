“Mavi Köşk’te anlatılanlar yalan”

Yazar ve Turist Rehberi, Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Mavi Köşk’te anlatılan bilgilerin yalan olduğunu söyledi.

Karlıtaş’ın paylaşımı şöyle:

"Mavi Köşk yalanlarına artık bir son verilmeli. Bu ev ile ilgili anlatılan, neredeyse tüm bilgiler yalan ve bile bile bu durum yıllardır devam ediyor. Pavlides, Macarios'un avukatı değildi. Avukatlık mesleğini, hukuk tahsili almasına rağmen yapmamıştır. Italyan değildi. Kıbrıslı Rum bir iş insanı ve araba ticareti yapan, bazı markaların bayiisi idi. Mafya vs. Silâh kaçakçısı değildi. Evini, kendi zevkine göre, söylendiği gibi 1950'lerde değil, 1973'te inşaa eden varlıklı bir insandı. Diğer uydurma hikayelere ve özel hayatına hiç girmek istemiyorum. Ancak, turizm efsaneleri sevse de, burada anlatılanlar tamamı ile uydurma ve bu yanlış bilgileri daha fazla çoğaltmamak gerek!"

