Mecliste faşist tartışması

CTP Milletvekilleri Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı dönemini eleştirdi, Töre ise, “Bana her fırsatta faşist diyorsunuz. Siz 19 vekil bir Zorlu Töre’den korktunuz” dedi

Cumhuriyet Meclisi bütçesi 336 milyon 798 bin 600 TL olarak oyçokluğuyla geçti.

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında konuşan CTP Milletvekilleri Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı dönemini eleştirdi.

Töre’nin televizyonlara çıkarak CTP Milletvekillerini ‘hainlik’ ile suçlamasına tepki gösterdi.

Töre ise kendini savundu. Töre, “Bana her fırsatta faşist diyorsunuz. Siz 19 vekil bir Zorlu Töre’den korktunuz. Gittiniz partime. İstediniz temizlesin beni. Bir daha seçilmemeyim. 19 Milletvekilinin tek hedefi var o da Zorlu Töre!” şeklinde konuştu.

Yerinden konuya eleştiride bulunan CTP Milletvekili Devrim Barçın ise “Senden korkmuyorum. Benim hayatım senin gibi faşistlere direnerek geçti” diyerek tepki gösterdi.

Kendilerinin TC ile imzalanan protokol çerçevesinde kaynak aktarımına karşı olmadıklarını dile getiren Barçın, 5 masaüstü bilgisayarı TC’den talep etmeye utanıp utanmadıklarını sorarak, bunun devir teslim töreni ile yapılmasını eleştirdi.

Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına sebep olarak kendilerini gösterdiklerini söyleyen Barçın, Cumhuriyet Meclis’inin 4 tane printer alınmasını talep etmesini eleştirdi, “Koskoca Meclis’in bunu alacak durumu yok mu? Ben bunların istenmesinden dolayı utanıyorum” dedi.

CTP Milletvekili Asım Akansoy da konuşmasında, Türkiye ile ilgili sağlıklı ilişkileri bozanın Zorlu Töre olduğunu ileri sürdü.

“Zorlu Törenin bizim nezdimizde çalışma kapasitesi sıfırlanmıştır” diyen Akansoy, bundan sonraki süreçte Meclis Başkanı saygısı göstermeyeceklerini kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de söz alarak, “Diyar diyar gezen bir Meclis Başkan istemiyoruz” dedi.

"5 turda ancak seçilen Meclis Başkanı’nın ancak bu kadar olabileceğini" belirten Şahali, bu ülkenin yasalar ile yönetildiğini kaydetti ve Meclis Başkanı’nın heyeti ile Meclisi yönettiğini söyledi.

“Sen bir diktatörsün, sen bir faşistsin” ifadelerini kullanan Şahali, iç tüzüğe aykırı hareket edildiği andan itibaren çok daha sert karşılık vereceklerini kaydetti.

Zorlu Töre ise, “19 milletvekilisiniz bir Zorlu Töre’den korktunuz. Gittiniz UBP’den benim partim de yardım istediniz. Ben seçilmeyeyim diye…” dedi.

Muhalefet vekilleri yapılan yoruma tepki gösterdi, ‘senden korkmuyoruz’ çıkışı yaptı.

