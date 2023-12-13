“157 geçici iççi Başbakanlığa alındı”

CTP milletvekili Sami Özuslu, Kıb-Tek ve kurumlar hariç, geçici, mevsimlik ve sözleşmeli olarak hükümetin 2022 yılında 220 ve 2023 yılında ise 253 kişiyi istihdam ettiğini aktararak; 157 kişinin geçici iççi olarak Başbakanlığa alındığını belirtti

Meclis Genel Kurulu, milletvekillerinin Başbakanlık bütçesi üzerine konuşmaları ile devam etti.

1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi üzerine söz alan CTP milletvekili Sami Özuslu, Başbakan Ünal Üstel’e bazı sorular yöneltti.

Konuşmasında "jet raporu" ve "Kıb-Tek’te ihalesiz yakıt alımı" konularına değinen ve bu dosyalardaki son durumu soran Özuslu, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen KKTC vatandaşlarını da gündeme getirerek sorular sordu.

Şu ana kadar 12 KKTC vatandaşının Türkiye’ye alınmadığını anımsatan Özuslu, “Bunu nasıl olur da seyredersiniz. Bu insanlar bu ülkenin vatandaşı değil mi? Yargısız infaz değil mi yapılan? Bu insanlar kime başvursun?” diye sordu. Özuslu, bu tip olayların TC ile KKTC arasındaki ilişkileri zedelediğini de ekledi.

Özuslu, hükümetin Türkiye’de deprem bölgesine yapılacağını söylediği 500 konteyner evi de sordu.

Sporun Başbakanlığa bağlı olduğunu belirten Özuslu, “Spora ayırdığınız kaynağın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bireysel sporlarda başarılı olan sporculara eşit davranıyor musunuz?” sorularını sordu. Türkiye takımlarının KKTC takımları ile maç yapmadığını da ekleyen Özuslu, buna neyin engel olduğunu sorguladı.

Bu sırada Özuslu’ya yerinden söz alarak yanıt veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’de UEFA’ya üye olmayan takımlarla maç yapılamayacağı kuralı olduğunu hatırlattı.

Özuslu ise, “Türkiye eğer bizi tanıyorsa takımlarımızla resmi maç yapsın” diyerek, Türkiye’nin KKTC’ye ambargo uyguladığını ve KKTC için bazı konfor alanlarından vazgeçmediğini ifade etti.

Kuzey ile Güney arasındaki geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılardan da bahseden Özuslu, Üstel’in göreve geldiğinde bu sorunu çözeceği sözünü verdiğini hatırlattı ve hala bir şey yapılmamasını eleştirdi.

“Gençler bu memleketi terk ediyor” diyen Özuslu, bunu ekonomideki belirsizlik, ülkedeki huzursuzluk ve kaos ortamı ile nüfus sorununa bağladı.

İşverenler Sendikası Başkanı’nın “maaşını beğenmeyenler gidebilir” sözlerine tepki gösteren Özuslu, özel sektör çalışanlarının aşağı yukarı %70’inin emekli olduklarında maaşlarının asgari ücretin altında kalacağını kaydetti. Özuslu stabil para birimine geçilmesinin önemine vurgu yaptı ve CTP’nin istikrarlı muhasebe birimini topluma kazandıracağını söyledi.

Özuslu, Kıb-Tek ve kurumlar hariç, geçici, mevsimlik ve sözleşmeli olarak hükümetin 2022 yılında 220 ve 2023 yılında ise 253 kişiyi istihdam ettiğini aktararak; 157 kişinin geçici iççi olarak Başbakanlığa alındığını belirtti. “Ne yapar bu insanlar Başbakanlık’ta? Neye göre, hangi kritere göre alırsınız? Adalet duygusu nerede?” sorularını soran Özuslu, yıllardır yapılmayan engelli istihdamı için ise hükümeti "tebrik" etti.

