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Meclise hiçbir vekil gitmedi

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Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Meclis’in dünkü toplantısına hiçbir milletvekili katılmadı

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Meclise hiçbir vekil gitmedi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle 3 gündür ertelenen toplantısı dün de yapılamadı. Toplantı aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendi.
Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, dün 10.55’te oturumu açmayı denedi. İlk denemede Genel Kurul salonuna hiçbir milletvekili girmediğinden 10 dakikalık ara verildi. Genel Kurul salonuna iki milletvekilinin girdiği ikinci denemede de nisap sağlanamadı. Sennaroğlu, ikinci denemede de nisap sağlanamaması Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendiğini belirtti.
Cumhuriyet Meclisi, nisap sorunu nedeniyle pazartesinden beri toplanamıyor.
Başbakan Ersan Saner, önceki gün UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuş, istifa sebeplerinden biri olarak da Meclis’teki nisap sorununu göstermişti.
Öte yandan Cumhuriyet Meclis’i ‘erken seçimi’ de görüşemedi, nisap olmaması nedeniyle toplantı ertelendi. Taammümler gereği; bugüne kadar hükümet istifalarının ardından bu konudaki bilgilendirme ertesi gün Cumhuriyet Meclisi gündemine geliyordu.
 
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