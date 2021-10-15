Hükümet sabah bozuldu, ortaklar akşam yemekte buluştu

Hükümet istifa ettikten birkaç sonra koalisyonun üç ortağı Dörtyol Spor Kulübü’nün gecesinde buluştu, samimi pozlar verdi

Hükümet önceki gün istifasını sundu, Başbakan ortaklarını da suçladı ama önceki akşam Dörtyol Spor Kulübünün gecesine katılan UBP, YDP ve DP başkanları samimi pozlar verdi.UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti ortakları önceki akşam Dörtyol Spor Kulübü’nün düzenlediği yemekte bir araya geldi. Başbakan Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yemekte samimi görüntüler verdi. Liderlerin gecede neşeli halleri dikkat çekti.Hükümetin istifasının üzerinden birkaç saat sonra Dörtyol Spor Kulübü'nün etkinliğinde bir araya gelen hükümetin üç ortağının samimi pozlarının sosyal medyaya yansıması üzerine Ersan Saner bir açıklama yaptı.Saner'in sosyal medya paylaşımı şöyle:"Gazimağusa’da bir çok kişinin he kesin gittiği bir restoranda Dörtyol Spor kulübünün düzenlediği bir etkinlikte hükümet ortağımız iki partinin Genel Başkanları ile karşılaştık. Çok kısa süre konuştuk. Küs değiliz. Dostluk, insani ilişkiler başka hükümet başka bir şeydir. Bu durum diğer parti başkanlarımızla da olabilir. Bunun sosyal medyada istismar edilmeye çalışılmasını hayretle karşıladığımı belirtir herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.."UBP Başkanı Ersan Saner'den sonra YDP Başkanı Erhan Arıklı da üç ortağın samimiyetinin yansıdığı fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı."Dün akşam (önceki akşam) çekilen bu fotoğraf, birileri tarafından speküle edilmeye devam ediliyor.Bugün bir TV Kanalında da açıkladım. Bu fotoğraf, Kıbrıs Türk Kültürünün, hoşgörüsünün şahane bir resmidir.Biz siyasiler, Meclis başta olmak üzere siyasi arenada en sert şekilde birbirimizle kavga edebiliriz. Ama sosyal bir ortamda bir araya geldiğimizde birbirimize hiç bir şey olmamış gibi saygı ve sevgi çevresinde davranırız. Meclis Genel Kurulunda kavga eder, arkada Kuliste yan yana oturur çay kahve içer, sohbet ederiz.Dünyada bu hoşgörünün eşi ve benzeri yoktur.Dün Hükümet bozuldu. Ortaklar nezaket çerçevesinde birbirlerine bir takım eleştirilerde bulundular.Akşam da tesadüfen bir spor kulübünün yemeğinde bir araya gelindi. Önce ben hem Başbakanın hem de Fikri Ataoğlu'nun masasına gidip onları ve maliyetini selamladım.Daha sonra onlar da benim ve maiyetimin oturduğu masaya gelip bizi selamladılar.Bu resmi Kıbrıs Türkünün hoşgörü ve samimiyeti olarak göstermek yerine, farklı bir şekilde lanse etmek, iyi niyetle bağdaşmaz.Gelin bu hoşgörü ortamını bozmayın...Siyasetin, diğer ülkelerde görülmeyen hoşgörü, dostluk ve kardeşlik ortamımızı bozmasına izin vermeyin...Yoksa çok şey kaybederiz...