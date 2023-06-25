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Meclis, tatil öncesi son toplantısını yarın yapıyor

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Meclis, tatil öncesi son toplantısını yarın yapıyor
Cumhuriyet Meclisi, Anayasa gereği tatile girmeden önce son toplantısını yarın yapacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminde 2 yasa tasarısı ve milletvekillerinin güncel konuşmaları var.
Bugünkü seçim sonucunda Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekili için yemin töreni ise genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılacağı başka bir tarihte yapılacak.

2 yasa tasarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun yarın saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.
Tasarıların görüşülüp onaylanmasının ardından güncel konuşmalara geçilecek.

Meclis, yemin töreni için olağanüstü toplantıya çağrılacak

Bu arada Meclis Başkanı Zorlu Töre, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Meclis’in yasama yılı yarın sona ereceğinden yeni seçilen vekilin yemin etmesi için Meclis’in olağanüstü toplantıya çağrılacağını belirtmişti.
Töre, seçim sonuçlarına 5 günlük itiraz süresi olduğunu hatırlatarak, sonuçların Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından mazbatası verilecek seçilmiş kişinin 10 gün sonra Meclis’te yemin edeceğini söylemişti.
 
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