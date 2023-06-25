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Oy verme işlemi tamamlandı

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Oy verme işlemi tamamlandı
Ülke genelinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. 
210 bin 121 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede toplam 713 sandık kuruldu. Saat 18.00'den itibaren sandıklarda oy tasnifi ve sayımına geçildi. 
KKTC’de seçmenler, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için bugün sandık başına gitti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime katılım oranını saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 25.61 olarak açıkladı.
Sandıklar saat 18.00’de kapanırken, yasa gereği saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. Saat  19.00 ile 21.00 saatleri arasında bu yasak Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilecek, 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday, hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının görevini devralmak için ise 4 aday yarıştı.
 
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