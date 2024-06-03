Meclis Genel Kurulu toplantısı nisaba takıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında, 12.40’ta toplanma denemesi yaptı.
Genel Kurul ilk denemesinde, nisap sağlanamadığı için toplanamadı. Özdenefe milletvekillerinin bu saate kadar toparlanamamış olmasının ciddi şekilde üzüntü verici olduğunu söyleyerek toplantıya 10 dakika ara verdi.
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