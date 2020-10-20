Meclis genel kurulu faaliyet yapılmadan kapandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.30 sıralarında toplandı.
Genel Kurul toplantısı, gruplar arası mutabakatla herhangi bir faaliyet yapılmadan kapatıldı.
Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 26 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.
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