banner480
banner69
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
272 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
15 0
 
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
25 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
19 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
30 0
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
39 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
146 0
banner529

Meclis genel kurulu faaliyet yapılmadan kapandı

banner476

Meclis genel kurulu faaliyet yapılmadan kapandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.30 sıralarında toplandı.
Genel Kurul toplantısı, gruplar arası mutabakatla herhangi bir faaliyet yapılmadan kapatıldı.
Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 26 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.