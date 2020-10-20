Haspolat'ta kayıp kazıları başladı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Mia Milia” (Haspolat) bölgesinde kazı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin “Mia Milia” (Haspolat) bölgesinde 1974 yılının Ağustos ayında meydana gelen çatışmalarda hayatlarını kaybettiklerine inanılan Kıbrıslı Rumların kalıntılarına ulaşmak adına kazı gerçekleştirmekte olduğunu yazdı.
Gazete, o dönemde 305. Piyade Taburunda görev yapan teğmen Sotiris Marateftis’in yanı sıra, dokuz Kıbrıslı Rum askerin naaşlarının bulunduğu toplu bir mezarın arandığını belirtirken, bölgede üç kazı yapılmasının planlandığını aktardı.
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