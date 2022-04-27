CTP Başkanı Erhürman: “Amcaoğlu fahiş alkollü içki zammının gümrük gelirlerini ve Fiyat İstikrar Fonu gelirlerini düşürdüğünü, elektrik zammında yanlış hesap yapıldığını açıklıyor. 59 gün boyunca bunları anlatan muhalefet milletvekillerine öneri yapmıyorsunuz diyenler şimdi ne diyecekler?”





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sunat Atun'dan Maliye Bakanlığı görevini devralan Olgun Amcaoğlu'nun BRT ekranlarında yaptığı açıklamalar üzerinden Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Amcaoğlu'nun dün akşam (önceki akşam) BRT'de katıldığı programda söyledikleri tam anlamıyla ibretlik.

Sn. Amcaoğlu fahiş alkollü içki zammının gümrük gelirlerini ve Fiyat İstikrar Fonu gelirlerini düşürdüğünü, elektrik zammında yanlış hesap yapıldığını açıklıyor. 59 gün boyunca bunları söyleyen/anlatan muhalefet milletvekillerine yalnızca eleştiri yapıyorsunuz, öneri yapmıyorsunuz diyenler şimdi ne diyecekler?

Peki bakan olmadan önce de UBP milletvekili ve eski Maliye Bakanı olan Sn. Amcaoğlu bunları söylerken, iki milletvekilini, Sn. Amcaoğlu ve Sn. Atun'u yan yana getirip söyledikleri birbirine taban tabana zıt şeyler arasından doğrusunu bulma becerisini gösteremeyip ülkeyi kaosa sürükleyen Sn. Sucuoğlu bu durumda yine "hatadan dönmek erdemdir" demekle mi yetinecek?!

59 gündür ülkenin yönetilmemesinin ve ardından yaşatılan maskaralığın yarattığı tahribat nasıl giderilecek?

Sn. Amcaoğlu'nun anlattıkları bu ülkeyi yönetmek konusunda size güvenilmemesinin gerekçesini en açık biçimde ortaya koyuyor!”

AMCAOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

BRT’de yayınlanan "18. Saat" programında konuşan Olgun Amcaoğlu, 1 milyar TL'Lik gelir elde edilen Fiyat İstikrar Fonu'nun (FİF) bütçenin 3 ana gelir kaleminden biri olduğunu açıklamış, içki, sigara, akaryakıt ve motorlu araçlardan alınan fonun, 1 milyar TL’lik gelirin yüzde 82’sini oluşturduğunu kaydetmişti.

ELEKTRİKTE ÇOKLU TARİFE ELEŞTİRİSİ

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yeniden çoklu tarifeye geçilmesini eleştirdi

“Dörtlü hükumet döneminde, Sn. Özdil Nami’nin bakanlığında, dönemin KIB-TEK yöneticilerinin yoğun çalışmaları sonucunda elektrikte çoklu tarifeye geçilirken yapılan eleştirileri unutmadım. “Çoklu zam” diyenler mi istersiniz, neler neler! Nitekim Sn. Sucuoğlu’nun ikinci başbakanlığında Sn. Atun geldi ve çoklu tarifeyi kaldırdı.

Şimdi Sn. Sucuoğlu’nun üçüncü başbakanlığında hükumetin açıklamalarından anlıyoruz ki Mayıs ayında yeniden çoklu tarifeye geçiliyor. Sn. Amcaoğlu “doğru olan bu” diyor. Doğru olan bir uygulamanın doğruluğunun açıkça kabul edilebilmesi için ne kadar uzun bir süre gerekti!”

