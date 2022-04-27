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“Amcaoğlu protokolü muhalefete de gönderse de biz de görsek”

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“Amcaoğlu protokolü muhalefete de gönderse de biz de görsek”

 
Yeni Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun BRT’de katıldığı bir programda Serdar Dentaş’ın sözlerine karşılık verirken söylediği “Protokol bende var. İsterse yarın Serdar Abi’ye gönderirim” sözlerine Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan sert tepki geldi.
Erhürman’ın paylaşımı şöyle:
Sn. Amcaoğlu BRT’de katıldığı programda, Sn. Denktaş’ın protokolle ilgili olarak söylediklerinin hatırlatılması üzerine, “Protokol bende var. İsterse yarın Serdar Abi’ye gönderirim” dedi. Madem yönetme anlayışı bu, Sn. Amcaoğlu muhalefete de gönderse de biz de görsek! Ya sabır!
 
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