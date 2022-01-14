CTP lideri Erhürman, “Memleket savaş alanına döndü hala daha birileri ‘ben iktidara geliyorum’ diyor. Bu halk eziyet çekmekten zevk almıyor. Malum zihniyet gidiyor, CTP geliyor” diye konuştu



Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin sahip olduğu zihniyetin, Kıbrıs Türk halkını yok etmeye çalışan bir zihniyet olduğunu söyledi ve bu zihniyetin 5 yıl daha devam etmesi durumunda memleketin yaşanamaz hale geleceğine dikkat çekti.

Memleketin her gün biraz daha geriye gittiğine vurgu yapan Erhürman, “Memleket savaş alanına döndü hala daha birileri ‘ben iktidara geliyorum’ diyor. Bu halk eziyet çekmekten zevk almıyor. Malum zihniyet gidiyor, CTP geliyor” diye konuştu.

Önümüzdeki seçimlerin bir dönüm noktası olduğunun altını çizen ve CTP olarak çok iyi bir kadroyla yola çıktıklarına değinen Erhürman, “Ekonomi alanından gelen, sağlık alanından gelen çok sayıda insanımız vardır. Biz daha önce yaptıklarımızdan da daha iyisini yapacağız” dedi.

CTP’nin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma ilişkin politikalar ürettiğini dile getiren Erhürman, gelirleri Euro’ya sabitleme fikrine özel sektörün de destek verdiğini açıkladı. Bankalar ve şirketlerin Türk Lirası sermayelerinin eridiğini ifade eden Erhürman, işçileri burada tutmak için gelirleri Euro’ya endekslemek gerektiğini belirtti. Halkın alım gücünü korumak, piyasada öngörülebilirliği sağlamak ve emek piyasasını da kurtarmak için gelirleri Euro’ya sabitlemenin nihai hedef olduğunu kaydeden Erhürman, Türk Lirası’nı tedavülden kaldırmayacaklarını yineledi.

Ocak 2020’de özel sektörde çalışanların sayısının 106 bin olduğuna vurgu yapan Erhürman, Kasım 2021’de ise bu rakamın 75 bin olduğunu söyledi. 25-30 bin insanın sigortadan çekildiğine dikkat çeken Erhürman, hükümetin 13. Maaşları ödemesi için maliyeden 118 milyon avans çektiğini belirtti. Gelirlerin de dövize endekslenmesi konusunda konuşan Erhürman, “Yurttaşımın alım gücünü korumaya çalışıyoruz dövize endeksleyelim derken. Tüm giderlerimiz döviz üzerinden sadece gelirim Türk Lirası. Mademki giderlerimiz dövize endeksli, gelirlerimizi de dövize endeksleyeceğiz” dedi.



