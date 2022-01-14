“DP güçlenerek büyüyor”

DP Genel Başkanı Ataoğlu, “DP güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yolda, bize engel olmaya çalışanlar, 23 Ocak’ta sandıktan çıkacak sonuçlarla cevabını alacaktır” dedi





Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikincisi düzenlenen “Farkımız Birlik ve Bütünlüğümüz” dayanışma gecesinde, DP’nin her geçen gün daha da güçlenerek, kitle partisi olma hedefine ulaştığını vurguladı.

Le Chateau Lambousa Otel’de düzenlenen gecede konuşan Ataoğlu, “Bizim farkımız birlik ve bütünlüğümüzdür. DP güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu yolda, bize engel olmaya çalışanlar, 23 Ocak’ta sandıktan çıkacak sonuçlarla cevabını alacaktır” dedi.

“DP’ye çok sayıda katılımlar var. Her geçen gün bir örgüt binasını hayata geçiriyoruz. Elini sıkıp, gözüne baktığım, tüm partililerimin gözündeki heyecanı ve umudu görebiliyorum. İşte bu umut, kararlılığın işaretidir, cesaretin işaretidir. Bizimle uğraşanlara buradan mesajım olsun, bizim gücümüzü kimse yıkamaz” şeklinde konuşan Ataoğlu, “23 Ocak günü sandıklar açılınca bunu herkes görecek. Bizi eleştirenlere cevabı, sandıklar verecek” ifadelerini kullandı.

DP için yıllarca kilit parti sıfatının takıldığını anımsatan Ataoğlu, DP’ye olan yoğun katılımlarla, ortaya konulan vizyon ve programlarla DP’nin artık bir kilit partisi değil, iktidara talip bir kitle partisidir” dedi.

Ataoğlu, DP’nin 23 Ocak Erken Genel seçimlerinde, ülkenin yönetimi için halkın karşısına çıkacakları 50 adayın da hassasiyetinin sadece memleketleri olduğunu vurgulayarak, “Bizim gailemiz sadece memleketimizdir, gençlerimizdir, geleceğimizdir. Biz hayali vaadler vermiyoruz, biz hayata geçirilebilecek gerçekçi projeler ortaya koyuyoruz. Biz Devletimiz’i yüceltmek, güçlü kılmak istiyoruz. Bunun için de gerekli olan kadrolara da projelere de sahip bir partiyiz” dedi.

