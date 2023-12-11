Liderler bu akşam bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis bu akşam BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart tarafından düzenlenen yılsonu resepsiyonunda bir araya gelecek.

Ara bölgede bulunan Ledra Palas Otel’de yer alacak olan resepsiyon saat 19.00’da başlayacak.

Resepsiyona katılım eşli olacak.

