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Atlı: “Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşırken Kıbrıs’ta fosil gazı arama çabalarına son verilmeli”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, küresel ısınmayı 1 buçuk derecenin altında tutmak için önümüzdeki on yılda küresel emisyonların neredeyse yarı yarıya azaltılması gerektiğini kaydetti.

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Atlı: “Dünya fosil yakıtlardan uzaklaşırken Kıbrıs’ta fosil gazı arama çabalarına son verilmeli”
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Atlı, dünya fosil yakıtlardan uzaklaşırken Kıbrıs’ta fosil gazı arama çabalarına son verilmesi gerektiğini belirtti.
Dubai’de yapılan İklim Zirvesi’ni (COP28) değerlendiren Mine Atlı, Kıbrıslıları ve COP28'e katılan tüm ulusal müzakerecileri, 2030 yılına kadar emisyon azaltmaya yönelik iddialı yeni hedefler benimsemeye çağırdı.
Atlı, Kıbrıs’ı Paris Anlaşması hedeflerine ulaşma yolunda yönlendirecek politikaları savunmak gibi görevleri de olduğunu belirtti.
Kıbrıs’ın “iklim uyum fonlarının” savunulması konusunda gelişen ülkelerle ortak olmaya hazır olması gerektiğini vurgulayan Mine Atlı, şöyle devam etti:
"Ada halkı, su kaynaklarımızı zorlayan şiddetli kuraklıklardan halk sağlığını, tarımı ve turizmi tehdit eden istikrarsızlaştırıcı sıcak hava dalgalarına kadar akut iklim hassasiyetleriyle karşı karşıyadır. Son bilimsel raporlar ayrıca, kutup buz tabakalarının erimesi ve kıyı topluluklarımızı ve altyapımızı tehlikeye atması nedeniyle Kıbrıs'ta bu yüzyılda deniz seviyesinin bir metreye kadar yükselebileceği konusunda uyarıyor.”
 
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