CTP Genel Başkanı Erhürman:“Ekmekte, kuzu etinde koyduğunuz "narh"ı bile uygulayamadınız. Şimdi takmadığınızı ithal ette gösterdiğiniz tüzükleri, hem de sadece berberlere mi uygulayacaksınız?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Berberler ücretlerini euro olarak açıklamaya karar verdi. Daha önce de, 2023'te oto tamircileri yapmıştı bunu.

Ama bu kez "hükumet" cevval davrandı. Tüzüğe aykırıdır, ceza yazarız deyiverdi.

Berberler, "hani ithal eti getirmek için bir gecede tüzüğü değiştirmiştiniz. Gerekirse bunu da değiştirin bir gecede. Nasılsa tüzük müzük takmıyorsunuz" deseler ne diyecek "hükumet" ?!

Peki aynı berberler, "oto tamircileri 2023'te yapmıştı, pek çok çarşıda euro etiket var, birçok lokantada hesabın üzerinde hem TL, hem euro yazıyor" deseler ne diyecekler?!

Girdileri döviz cinsinden olan pek çok sektör yaşıyor bu sorunu. Fiyat istikrarını, öngörülebilirliği ve değişen girdi maliyetleri karşısında emeklerinin değerini başka türlü koruyamaz hale geliyorlar. Bir de güneyden gelen müşterilerin sayısı artıyor tabii bazı sektörlerde.

Ne yapacaklar? Euro'yu yazacaklar kara tahtaya, altına da TL'yi yazacaklar, her gün TL kısmını silip o günkü euro kuru üzerinden değiştirecekler. Hadi Tüzüğe aykırıdır deyin bakalım!

Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini ciddi ciddi tartışalım, istikrarı, öngörülebilirliği sağlamak, hatta hayat pahalılığını nispeten kontrol altına almak açısından yararını test edelim dediğimizde burun kıvıranlar, piyasanın bunu kendi kendine yapmaya çoktan başladığını bilmiyorlar sanki!

Taşınmaz satışlarında kaç zamandan beri fiyatlar döviz üstünden? Kiralarda? Berberler mi battı gözünüze?

Ekmekte, kuzu etinde koyduğunuz "narh"ı bile uygulayamadınız. Şimdi takmadığınızı ithal ette gösterdiğiniz tüzükleri, hem de sadece berberlere mi uygulayacaksınız?!

Bırakın bu boş işleri de, rayından tamamen çıkarttığınız, "olması gerekenden çok daha iyi yönetiliyor" dediğiniz ekonomiyi gerçek anlamda nasıl yöneteceksiniz ona bakın! Gailesini çekiyorsanız tabii!”

CTP ) Genel Başkanı Tufan Erhürman , erkek berberlerinin fiyat listelerini Euro olarak belirlemesinin, Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında kabul edilen ilgili tüzüğe aykırı olduğu yönünde yapılan duyuruya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.“Berberler ücretlerini euro olarak açıklamaya karar verdi. Daha önce de, 2023'te oto tamircileri yapmıştı bunu.Ama bu kez "hükumet" cevval davrandı. Tüzüğe aykırıdır, ceza yazarız deyiverdi.Berberler, "hani ithal eti getirmek için bir gecede tüzüğü değiştirmiştiniz. Gerekirse bunu da değiştirin bir gecede. Nasılsa tüzük müzük takmıyorsunuz" deseler ne diyecek "hükumet" ?!Peki aynı berberler, "oto tamircileri 2023'te yapmıştı, pek çok çarşıda euro etiket var, birçok lokantada hesabın üzerinde hem TL, hem euro yazıyor" deseler ne diyecekler?!Girdileri döviz cinsinden olan pek çok sektör yaşıyor bu sorunu. Fiyat istikrarını, öngörülebilirliği ve değişen girdi maliyetleri karşısında emeklerinin değerini başka türlü koruyamaz hale geliyorlar. Bir de güneyden gelen müşterilerin sayısı artıyor tabii bazı sektörlerde.Ne yapacaklar? Euro'yu yazacaklar kara tahtaya, altına da TL'yi yazacaklar, her gün TL kısmını silip o günkü euro kuru üzerinden değiştirecekler. Hadi Tüzüğe aykırıdır deyin bakalım!Stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini ciddi ciddi tartışalım, istikrarı, öngörülebilirliği sağlamak, hatta hayat pahalılığını nispeten kontrol altına almak açısından yararını test edelim dediğimizde burun kıvıranlar, piyasanın bunu kendi kendine yapmaya çoktan başladığını bilmiyorlar sanki!Taşınmaz satışlarında kaç zamandan beri fiyatlar döviz üstünden? Kiralarda? Berberler mi battı gözünüze?Ekmekte, kuzu etinde koyduğunuz "narh"ı bile uygulayamadınız. Şimdi takmadığınızı ithal ette gösterdiğiniz tüzükleri, hem de sadece berberlere mi uygulayacaksınız?!Bırakın bu boş işleri de, rayından tamamen çıkarttığınız, "olması gerekenden çok daha iyi yönetiliyor" dediğiniz ekonomiyi gerçek anlamda nasıl yöneteceksiniz ona bakın! Gailesini çekiyorsanız tabii!”