Prof. Dr. Mete Feridun: “Araba fiyatları, emlak fiyatları, kiralar sterlin üzerinden, araba tamir ücretleri euro üzerinden, beyaz eşya ve televizyon euro üzerinden. TL üzerinden fiyat veren kimse kalmadı ama sıra berbere gelince suç. Bütün dert "berberler bile euroya geçti" dedirtmemek”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi Başkanı ve Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Feridun ülkede arabaların, emlak fiyatlarının, kiraların, beyaz eşya ve televizyonların Euro üzerinden satıldığına dikkat çekti “Bütün dert ‘berberler bile euroya geçti’ dedirtmemek” dedi.

Mete Feridun’un açıklaması şöyle:

"Sn. Amcaoğlu, 40 / 2003 Sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla 2005 yılında yürürlüğe giren Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü'nün ‘Etiketlerin ve Listelerin Biçim ve Kapsamı’ başlıklı 8’inci Maddesi’nin 2’nci Fıkrası uyarınca, etiket ve listelere satış fiyatlarının ‘Türk Lirası’ veya ‘TL’ şeklinde yazılmasının zorunlu olduğunu ve fiyatları Euro olarak açıklayan berberlere ceza kesileceğini açıkladı.

Araba fiyatları sterlin üzerinden, emlak fiyatları sterlin üzerinden, kiralar sterlin üzerinden, araba tamir ücretleri euro üzerinden, beyaz eşya ve televizyon euro üzerinden. Ekonomide TL üzerinden fiyat veren hemen hemen kimse kalmadı ama sıra berbere gelince suç. Neden? Çünkü sembolik bir önemi var. Bütün dert "berberler bile euroya geçti" dedirtmemek."

