Kurtulmuş: “Türkiye hiçbir zaman uluslararası alanda Kıbrıs’ı yalnız bırakmadı"

Kurtulmuş: “Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye’nin hem sözünün, hem de gücünün etkili olduğu bir yüzyıl olacak. Bunun olabilmesi için de sizin burada KKTC olarak çok sağlam durmanız, ayaklarınızın yere çok sağlam basması ve tezlerinizin uluslararası alanda ciddi şekilde karşılık bulmasıyla kaimdir”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüştü.

Başbakan Üstel, buradaki konuşmasında kardeşlik bağının daha da güçlenmesi ve iş birlikleriyle KKTC’nin Türkiye yüzyılının bir parçası olacağını vurgularken, TBMM Başkanı Kurtulmuş, cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye’nin hem sözünün, hem de gücünün etkili olacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, Havalimanı’nı 20 Temmuz’da uluslararası alana açacaklarını söylerken Kurtulmuş, “20 Temmuz’da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak, Kıbrıs Türk devletinin hangi seviye geldiği tüm dünyaya gösterilecektir” dedi.

Başbakanlık Şeref Salonunda bugün öğle saatlerinde yapılan görüşmede Başbakanlık bürokratları ile TBMM heyeti de yer aldı.



Üstel: “KKTC, Türkiye yüzyılının bir parçası olacak”



Görüşmede ilk sözü alan Başbakan Ünal Üstel, Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyetini KKTC’de misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geçmişte ortak çalışmalarda bir araya geldiği Numan Kurtulmuş ile Azerbaycan, KKTC, TC arasındaki sosyal ve ticari ilişkiler için ilk adımı attıklarını anımsatan Üstel, TBMM Başkanlığına seçilen Kurtulmuş’un KKTC’nin Türk dünyasında temsiline katkı sağlayacağına da inanç belirtti.

Kardeşlik bağının daha da güçlenmesi ve iş birlikleriyle KKTC’nin Türkiye yüzyılının bir parçası olacağını vurgulayan Ünal Üstel, Ercan Devlet Havalimanı’nı 20 Temmuz’da uluslararası alana açacaklarını söyledi.

Çağdaş, modern havalimanına büyük gövdeli uçakların da inebileceği, bu büyük yatırımı ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye’ye kapılarımız daha çok açılacak, yeni Ercan Havaalanı, KKTC’de yaşayan insanımızın dünyaya açılan penceresi olacak. İnanıyorum ki ulaşımda ambargo uygulayanların bundan sonraki süreçte söyleyecek herhangi bir lafı olmayacak.”

İkinci büyük projenin ülkeye Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi olduğunu söyleyen Üstel, bunun da mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iktisadi mali iş birliği protokolüne de işaret ettiği konuşmasında, ekonomiyi ve ülkedeki insanları rahatlatmak, üretimi artırmak için çalıştıklarını vurguladı.



Kurtulmuş: “Türkiye olarak hiçbir zaman uluslararası alanda Kıbrıs’ı yalnız bırakmadık”



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’de seçimden sonraki ilk ziyaretin KKTC’ye yapıldığını anımsatarak, “TBMM’yi ve 85 milyon yurttaşı temsilen, KKTC halkına sevgilerimizi, saygılarımızı, iyi niyet temennilerimizi ve kıyamete kadar beraber olacağımız mesajlarını iletmek için buradayız…” dedi.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli davası olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Burada iki toplumlu, iki devletli bir çözümden başka çözüm olamayacağı on yıllarca devam eden tecrübenin sonunda öğrenilmiştir. Her zaman iyi niyetli şekilde diplomasi masasına oturan, çözüm için çaba sarf eden, çözüm bulabilmek için yeri geldiğinde fedakarlıklara katlanan Türk tarafı olmuştur ama maalesef hep ödüllendirilen karşı taraf olmuştur…”

KKTC’nin yıllar içinde birtakım ambargolarla, ekonomik ve siyasi baskılarla karşı karşıya bırakıldığını kaydeden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye olarak hiçbir zaman uluslararası alanda Kıbrıs’ı yalnız bırakmadık. Tanınırlığının kabul edilmesi, uluslararası alanda varlığının tescil edilmesi için her türlü çabayı ve desteği vermeyi birinci vazifelerimizden biri olarak gördük” şeklinde konuştu.



“20 Temmuz’da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak”





Yeni Havaalanın 20 Temmuz’daki tören için hazırlandığını da ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa’da birçok ülkede olmayan, uluslararası bir havalimanı açılacağını kaydederek, “Bu egemen bir Kıbrıs devletinin tescilinin ortaya konmasıdır. 20 Temmuz’da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak, Kıbrıs Türk devletinin hangi seviye geldiği tüm dünyaya gösterilecektir” dedi.

Enterkonnekte elektrik projesine de değinen Kurtulmuş, “Türkiye, Kıbrıs’ın çok daha ileriye gitmesi için mücadele ediyor” dedi.

Üstel’in de konuşmasında değindiği Türkiye, KKTC ve Azerbaycan konusunda siyasi partiler üzerinden yapılan çalışmalara da işaret eden Kurtulmuş, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin üç devlet ama nihayetinde tek millet olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, tek millet olduklarını göstermek için bu akşam Ercan’dan Bakü’ye gideceklerini ve Azerbaycan’daki yetkililerle temaslarda bulunacaklarını belirtti.



“Uluslararası alanda sözünüzün ve davanızın güçlü olması tek başına yetmez”



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ümit ediyorum ki tüm bu gelişmeler, KKTC’yi uluslararası alanda daha güçlü bir noktaya götürür. Nihayetinde inandığımız şey şudur; uluslararası alanda sözünüzün ve davanızın güçlü olması tek başına yetmez. Sözünüzün güçlü olması için gücünüzün de etkili olması lazım. Ekonomik, siyasi, askeri gücünüzün, lojistik imkanlarınızın, kültürel gücünüzün, hepsinin çok güçlü olması lazım ki söylediğiniz güçlü tezler uluslararası camiada etki bulsun, karşılık bulsun. Türkiye olarak buna gayret ediyoruz.

Her alanda gücümüzü daha tesirli hale getirmek için canhıraş bir mücadele veriyoruz ve cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye’nin hem sözünün, hem de gücünün etkili olacağı bir yüzyıl olacak. Bunun olabilmesi için de sizin burada KKTC olarak çok sağlam durmanız, ayaklarınızın yere çok sağlam basması ve tezlerinizin uluslararası alanda ciddi şekilde karşılık bulmasıyla kaimdir.”