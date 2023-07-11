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Hamitköy, Ersan’ı kaptı

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Hamitköy, Ersan’ı kaptı
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Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy, iddialı bir kadro kurmak için transferlerine başladı.
Hamitköy, Süper Lig ve Birinci Lig’den birçok takımın transfer listesinde bulunan Yenierenköy’ün yıldız adayı Ersan Öztürk’ü transfer etti. 21 yaşındaki Ersan Öztürk, geçtiğimiz sezon Yenierenköy’ün en etkili ismi olurken, sezonu 10 golle tamamlamıştı.
Ersan Öztürk ve Yenierenköy yönetimi ile prensipte anlaşan Hamitköy yönetimi, genç yıldızın bonservisini bugün aldı.
Kanatlarda ve hücum bölgesinde oynayan Ersan bonservisli olarak kırmızı siyahlılara transfer oldu.
 
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