Kozanköy’ün başarılı muhtarı yeniden aday

Kozanköy’ün başarılı muhtarı Cemal Üstünsoy, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kozanköy muhtarlığı için bağımsız aday olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Cemal Üstünsoy “Ömrümün geçtiği güzelim köyümde sizlere hizmet etmekten gurur ve mutluluk duydum. 2022 yerel seçimlerinde yine muhtar adayı olacağımı bilgilerinize sunarım. Bütün adaylara başarılar diler, köyümüz için en hayırlısı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

2018 yılından beri Kozanköy muhtarlığını yapan ve bölgede sevilen bir isim olan Cemal Üstünsoy, bölge insanına her konuda eşit ve dürüst yaklaşımıyla takdir gören bir isim olarak biliniyor.

Kozanköy’ün sorunlarının çözümüne yönelik büyük uğraş veren Cemal Üstünsoy, köydeki Mehmet Boransel İlkokuluna yaptığı yardımlar yanında, yolların bakım ve onarımını sağlayarak bölge halkının sevgisini kazanmıştı.

Su şebeke hattının projesi için çalışan Üstünsoy, kendi imkanları ve Belediyenin yardımı ile Türkiye’den gelen suyu Kozanköy’e ulaştırarak su sıkıntısını gidermişti.

Spor kulübüne de yardımlarda bulunan Üstünsoy, sahanın alt yapısının da tamamen yenilenmesini sağlamış, avcılık atıcılık kulübüne de gereken yardımları yapmıştı.

Cemal Üstünsoy’un, muhtarlığı devralmasının ardından geçen dört yılda su ücretlerinde hiçbir artış yapılmadığı da biliniyor.



