Harmancı "Artık Lefkoşa için umut ve projelerin konuşulduğu dönemlere geldik”

Harmancı, “Biz, üçüncü kez bu kapıdan, anlımız açık, başımız dik, yüreğimiz ferah ve Lefkoşalıya olan sözlerimizi tutmanın huzuruyla bu başvuruyu yaptık. Yangının içinden, üzerimizde tek bir sis ve is olmadan çıktık. Bütün ekip arkadaşlarımla, meclis üyelerimizle birlikte çok zorlu dönemden artık Lefkoşa için umut ve projelerin konuşulduğu dönemlere geldik” dedi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Mehmet Harmancı ile belediye meclis üyesi adayları, bugün, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçim için Lefkoşa İlçe Seçim Kuruluna başvurularını yaptı.

Mehmet Harmancı ile meclis üyesi adayları, bugün, saat 11.30 sıralarında Lefkoşa Seçim Kuruluna gelerek aday listesini sundu.

Başvuru sırasında, TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu ve Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) bazı temsilciler de hazır bulundu.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvurunun ardından Mehmet Harmancı basına açıklamada bulundu.

-“Yangının içinden, üzerimizde tek bir sis ve is olmadan çıktık”

“Lefkoşa ve ülkemiz için hayırlısı olsun” diyerek sözlerine başlayan Harmancı, “Biz, üçüncü kez bu kapıdan, anlımız açık, başımız dik, yüreğimiz ferah ve Lefkoşalıya olan sözlerimizi tutmanın huzuruyla bu başvuruyu yaptık. Yangının içinden, üzerimizde tek bir sis ve is olmadan çıktık. Bütün ekip arkadaşlarımla, meclis üyelerimizle birlikte çok zorlu dönemden artık Lefkoşa için umut ve projelerin konuşulduğu dönemlere geldik” dedi.

“Lefkoşalıyla barıştık, Lefkoşalı belediyesi ile barıştı” diyen Harmancı, “İnsanlar sevgiyi büyütmenin kavgayı büyütmekten daha evla olduğuna tanık oldular. Bu seçimde de, biz sevgiyi büyüteceğiz, demokrasiyi büyüteceğiz, insan haklarını büyüteceğiz, kent hakkını büyüteceğiz. Rakiplerimize projeleri konuşarak ilerlemek istiyoruz. Dalaşmadan, kavga etmeden, demokrasinin kazandığı bir dönem diliyorum” şeklinde konuştu.

-“Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını bu seçimlere yapılacak hiçbir müdahale etkileyemez”

Harmancı, Lefkoşalıyla kurdukları sevgi bağını, "bu seçimlere yapılabilecek hiçbir müdahalenin etkileyemeyeceğini" vurgulayarak, “Hiçbir müdahale bu seçimlerde, bizim sekiz yıldır Lefkoşalıyla kurduğumuz sevgi bağını zedeleyemez” ifadelerini kullandı.

“Bizi destekleyen tüm partilere teşekkür ediyorum” diyen Harmancı, “TDP, TKP, YKP, Bağımsızlık Yolu, hepsi de bizim için çok önemli ve değerli. Bağımsızlık Yolu, kendi meclis üyesi adayları ile, diğer üç partimiz de TDP listelerinden adaylarını gösterdiler. Ama biz, halkla çok büyük bir ittifak kurduk ve bu halkla kurduğumuz bu ittifak, en büyük örgütlü güç olduğunu sandığa yansıtacaktır” dedi.

Harmancı, devamla şunları söyledi:

“Bu şehirde ve bu ülkede, insanların farklı mecralara bulaşmadan bir yol yürüyebileceğini kanıtladık. Demokrasiyi genişleterek insanların hayat alanlarını genişletebileceğimizi kanıtladık. Bu şehirde, kadının, özel gereksinimli bireylerin, okuma hakkı engellenen çocuklara da belediyenin sahip çıkabileceğini kanıtladık. Şimdi yeni dönemde de, bu kadar büyük ekonomik badirelerden sonra bile ayakta kalabilen bu yapı, yeni dönemde bu yaptıklarımızın yanına büyük projeleriyle birlikte gelecek. Elbette bu büyük proje, Lefkoşalıların projesi olacak. Bu çıktığımız yolda Lefkoşalıların bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum, güveniyorum” dedi.

