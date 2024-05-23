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"KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır"

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TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı etkinliklerine katılımının önem arz ettiğini vurguladı

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"KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır"
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TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'nin ileriki dönemde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) etkinliklerine katılımının ve uygun şekilde temsilinin önem arz ettiğini dile getirerek, Türk bütünleşmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.
 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekili Ongun Talat ve Komite Üyesi Hasan Küçük, “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Milli Savunma Komisyonu Başkanları 1. Toplantısı”na katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Yasemi Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan gayrı insani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki ambargoların yıkıcı sonuçlarını ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destekle aşmaya çalıştıklarını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Milli Savunma Komisyonu Başkanları 1'inci Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, KKTC'ye de değindi. 
Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anayasal adıyla gözlemci üye olarak, 2022'de Türk Devletleri Teşkilatına, 2023'te ise TÜRKPA'ya katılımı aile meclisimizi, Türk dünyasında olması gerektiği gibi kapsamaya bir adım daha yaklaştırdı." diye konuştu.
KKTC'nin ileriki dönemde TDT etkinliklerine katılımının ve uygun şekilde temsilinin önem arz ettiğini dile getiren Fidan, Türk bütünleşmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
 
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