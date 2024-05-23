"Kıbrıs Türkleriyle doğrudan ticaret ve uçuş başlatılmalı"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Milli Savunma Komisyonu Başkanları 1. Toplantısı'nda konuşma yaptı ve dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC Cumhuriyet Meclisi temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Kıbrıs bizim milli meselemizdir" diyen Akar, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldıkları insanlık dışı ve haksız izolasyonun hafifletilebilmesi amacıyla, spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Akar, KKTC Parlamentosu ile dostluk grupları kurulması gerektiğini dile getirerek, "Kıbrıs Türkleriyle doğrudan ticaret ve uçuşların başlatılması, Kıbrıs Türk liderliğiyle doğrudan temasların gerçekleştirilmesi hususunda da sizlerin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

