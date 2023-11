Kitaplarda “deprem kaderdir” mesajı

CTP Milletvekili Özuslu, okullardaki kitaplardan birinde yer alan ve “deprem kaderdir” mesajı veren soruyu paylaştı

Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, kamu okullarında kullanılan kitaplardan birinde yer alan ve “deprem kaderdir” mesajı veren soruyu kürsüden paylaştı.

6 Şubat depremlerinde yaşanan acıları Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yerinde gözlemlediğini anımsatan Özuslu, “Fakat siz bu sene ders kitaplarına öyle metinler koydunuz ki ‘deprem kaderdir, önüne geçilemez’ sonucu çıkıyor. Çocuklara istediğimiz kadar mühendislikten, bilimsellikten söz edelim, yetişecek yeni nesiller, sizin verdiğiniz bilgiler, gizli mesajlar sayesinde bilim yerine ruhban takımının söyledikleri geçerli olacak” şeklinde konuştu.

Özuslu, daha sonra kitapta sözünü ettiği soruyu Meclis kürsüsünden aktardı: “Soru şu; Yukardaki cümlelerden hangisi kader kapsamındadır? Birinci yanıt; ‘Yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani olarak çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı sarsma olayın deprem denir. Bu kader mi diye soruyor.

Derste soruyoruz bunu… İkinci şık; Yurdumuzda pek çok yıkıcı deprem meydana geldi. Bu kader olabilir mi? Üçüncü şık; Deprem bölgeleri haritasına göre Türkiye’nin yüzde 92’si deprem bölgeleri içerisinde bulunuyor, bu kader mi? Dördüncü şık; Türkiye’de son 80 yılda 10 binlerce kişi deprem sebebiyle hayatını kaybetti. Bu kader mi?”

Özuslu, “Bu şıklardan biri doğruysa ve kaderse, bizim işimiz de kadere kaldı demek” diyerek, “Meclisin kurduğu iki deprem komitesi var ikisini de kapatalım. Deprem kaderdir sonucu çıkıyor burada” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: "KİTAPLARIN HER SAYFASINDAN HABERDAR DEĞİLİM"

Özuslu’nun ardından kürsüye çıkan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kitaplardaki ifadelerden Talim ve Terbiye Kurulu’nun sorumlu olduğunu söyledi, müfredattaki her kitabın her sayfasından haberdar olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, kitapların ikinci baskısı için hazırlıkların sürdüğünü, “Kitapların ikinci baskısı tartışmalara izin vermeyecek şekilde düzenlenecek” dedi.