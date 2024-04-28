Hristodulidis “Türkiye’nin artık egemen eşitliği desteklediği söylentileri doğru değil”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Türkiye’nin artık iki devleti değil eşit egemenliği desteklediği” söylentilerinin doğru olmadığını söyledi, Rum Ulusal Konseyi’nde konuşulanların basına sızdırılmasından duyduğu “derin hayal kırıklığını” dile getirdi.

Alithia Hristodulidis’in dün DİPA’nın bir etkinliği çerçevesinde gazetecilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda 3’lü ya da 5’li görüşme mi önerdiğini sorması üzerine hoşnutsuzluk ve yoğun hayal kırıklığını dile getirdi. Konunun özüne ve Konseyde gerçekten görüşülüp görüşülmediğine değinmeden, “Ulusal Konsey’de bazı şeyleri görüşüyor, anlaşmaya varıyoruz ancak bazıları anlaşmaya uymuyor. Bu bir ciddiyet göstergesi mi, halkın takdirine bırakıyorum.” dedi.

Hristodulidis’e Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili söylem değişikliği olup olmadığı da soruldu. Şu ana kadar öyle bir şey olmadığını vurgulayan Hristodulidis çabalarını, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi hedefiyle sürdürdüklerine işaret etti.



“Fon Der Leyen 1 Mayıs’ta Ada’da olacak”



AB ile de birlikte çabaladıklarını, AB’nin Almanya gibi bazı AB ülkeleriyle önemli rol oynadığını söyleyen Hristodulidis “az önce Komisyon Başkanı Fon Der Leyen bana, Kıbrıs’ın AB’ye katılımının 20’nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere 1 Mayıs’ta Ada’ya geleceği bilgisini verdi. O’nun burada olmasının Kıbrıs sorununda da önemli bir mesaj olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Gzete, Hristodulidis'e “Türkiye’nin artık iki devleti değil egemen eşitliği desteklediği” iddiasının hatırlatılması ve iki devlet ile egemen eşitlik arasında bir fark olup olmadığının sorulması üzerine “Öyle bir şey söz konusu değil” dediğini yazdı.

Habere göre “(Türkiye’den) bu tür mesajlar yok. Bunların neden söylendiğini, kimlerin söylediğini, hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorum.” diyen Hristodulidis bunların manipülasyon olduğunu, kendisinin manipülasyonla ilgilenmediğini söyledi. Hristodulidis “Egemen eşitlik ile iki devlet arasında hiçbir fark yoktur.” ifadesini kullandı.

Haravgi haberi “Başkan: ‘Egemen Eşitlik ile İki Devlet Arasında Fark Yok’” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e, kısa süre önce Ankara’da olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’den herhangi bir mesaj alıp almadığı da soruldu. Hristodulidis “sürekli temas halindeyiz. Hollanda’yı da ziyaret etmiştim. Temasların sonucu hakkında bilgi alacağım.” cevabını verdi. Rutte’nin kendisinden Ankara’ya mesaj iletip iletmediği sorusuna karşılık da “kesinlikle, Hollanda Başbakanı ile bu nedenle sürekli temastayız.” dedi.

Gazete “AKEL Genel Sekreteri: ‘Durağanlık Matematiksel Kesinlikle Taksimin Kesinleşmesine Sürüklüyor” başlıklı haberinde ise AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Astra radyoya yaptığı açıklamada Ulusal Konsey toplantısını değerlendirdiğini yazdı.

Habere göre toplantıda AKEL’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili enerji merkezli pozitif ajanda önerisini yeniden gündeme getirdiğini söyleyen Stefanu bu önerinin müzakerelerin yeniden başlaması için tıkanıklığı açabilecek ya da en azından “köşeye sıkışmış durumdaki Türkiye’yi ifşa ederek saklanmaktan vazgeçirecek noktanın enerji olduğunu” iddia etti.

Stefanu Konsey toplantısında “Kıbrıs sorununda sınırda ve kritik bir noktada oldukları” tespiti yapılmadığını belirterek, bundan duyduğu kaygıyı da dile getirdi ve “Durağanlık matematiksel kesinlikle taksimin kesinleşmesine sürükler” uyarısında bulundu.

“Bazıları Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri Kıbrıs sorununa bağlandı diye bayram yapıyor.” diyerek bunu yanlış bulduğunu anlatan Stefanu “Kararlaştırılan şey, AB’nin Türkiye-AB diyaloğunun ilerlemesini istediğidir ve Kıbrıs sorunu buna şart koşulmuyor. Kıbrıs sorununda ilerleme olursa, bu yardımcı olur deniliyor.” ifadesini kullandı.



“Mülkiyet günbegün çözülüyor”



Alithia KKTC’de kalan eski Rum mal varlıkları ile ilgili yaşanan değişimleri “Mülkiyet Günbe Gün Çözülüyor” başlığıyla manşete çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, mülkiyet meselesinin ancak Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) aracılığıyla çözüleceği açıklamasını da öne çıkaran gazete Rum mal sahiplerinin umutsuzluktan dolayı mallarını, değerinin yüzde 10’undan sattığını, TMK’ya yapılan 7 bin 473 başvurudan bugüne kadar bin 502’sinin halledildiğini ve Rumlara yaklaşık 500 milyon sterlin ödendiğini aktardı.

Gazete şunları yazdı: “Ersin Tatar’ın çok doğru söylediği gibi mülkiyet bu şekilde çözülecek. Türkler, mal sahiplerinin imzası ile Rum mallarını, değerinin yüzde 10’unu ödeyerek Türkleştiriyor. Mülkiyet günbegün çözülüyor. Maria Angela Holguin bizi müzakere masasına oturtmayı başarsa bile karşımızda, mallarımızın yeni sahipleri oturuyor olacak. Bütün bunlar, Başkan Hristodulidis, ilk söz hakkını mal sahibine değil kullanıcısına veriyor diye Guterres Çerçevesi’ni reddettiği sırada cereyan ediyor. Çok yakında sahibin değiştiğini anlayacağız.”

