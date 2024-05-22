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Kimyasallar Yasa Tasarısı komitede madde madde oylanmaya devam ediyor

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Kimyasallar Yasa Tasarısı komitede madde madde oylanmaya devam ediyor
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Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.       
Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, Kimyasallar Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya devam etti. 
 
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, AB Koordinasyon Merkezi’nden, Personel Dairesi’nden, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası’ndan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katıldı.
 
Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, CTP Milletvekili Fide Kürşat ve CTP Milletvekili Filiz Besim katıldı.

 
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